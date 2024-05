Gelo Sinner, l’annuncio fa tremare i tifosi

Con l’inizio del Roland Garros l’annuncio fa tremare i tifosi di Jannik Sinner: cosa sta succedendo

Il conto alla rovescia continua, inesorabile. Chiusa la parentesi non troppo entusiasmante degli Internazionali d’Italia, quest’anno condizionati da una serie impressionante di ritiri, infortuni e anche qualche sconfitta piuttosto clamorosa, è il momento di proiettarsi su Parigi, su quel Roland Garros che rappresenta il secondo Slam dell’anno, mai come stavolta atteso dai tifosi italiani, visto che il primo se l’è aggiudicato Jannik Sinner. Proprio la presenza dell’altoatesino è però ancora in dubbio, e l’ultimo annuncio fa tremare tutti gli appassionati azzurri.

Che il problema all’anca del 22enne di San Candido non fosse qualcosa di passeggero e di semplice da superare in una manciata di giorni lo avevamo capito. Il fatto che in una stagione magica come quella che sta vivendo Sinner scegliesse di rinunciare a Roma, al torneo di casa, era un chiaro segnale di una condizione fisica non proprio ottimale, e di una preoccupazione più che latente nella sua testa e nel suo staff.

Tuttavia, con il numero uno del ranking ormai alla portata, è chiaro che Jannik farà di tutto per tornare protagonista sui campi rossi di Parigi, e lo ha dimostrato un post pubblicato sui social, nelle scorse ore, dal suo allenatore, Darren Cahill, a testimonianza di una ripresa degli allenamenti che fa comunque ben sperare. Anche se al momento di notizie ufficiali non ce ne sono, e nell’ambiente circola comunque una leggera apprensione per quella che potrà essere la sua scelta definitiva nei prossimi giorni.

Sinner out al Roland Garros? Binaghi fa chiarezza e allarma i tifosi

Chi aveva immaginato, dopo aver visto il post di Cahill, che ormai l’annuncio della presenza di Sinner a Parigi fosse imminente, deve purtroppo fare i conti con una realtà ancora incerta. Lo ha chiarito una volta per tutte Angelo Binaghi. Come riferito dall’Ansa, il presidente della Federtennis non ha voluto alimentare false speranze, temporeggiando su una decisione che comunque è attesa ormai a ore.

Con un problema fisico come quello di Sinner non si può scherzare. Il rischio di rendere il problema ancora più serio è dietro l’angolo. Per questo motivo lo staff del tennista azzurro farà tutte le valutazioni necessarie prima di dargli il via libera per scendere in campo. Ma in questo momento è necessario continuare a sperare.

“Jannik è affidato al miglior team e ai migliori specialisti del mondo, quindi aspetto con fiducia“, ha raccontato il numero uno del tennis italiano, aggiungendo però con estrema franchezza: “Naturalmente sono però in apprensione, attendo con ansia l’esito degli esami e della riabilitazione“.

In questo momento, dunque, siamo nella classica situazione di 50 e 50. Tutto dipende da cosa diranno gli esami. La speranza dei tifosi di poter vedere Sinner a Parigi è ancora viva, ma per poterne essere certi dovremo attendere qualche ora. Il tempo di capire quanto potrebbe essere rischioso accelerare i tempi o meno.