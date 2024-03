Ultim’ora Federer e Nadal: fan in lacrime

Roger Federer e Rafa Nadal sono di nuovo al centro della scena per una notizia che ha fatto venire i brividi a tutti gli appassionati di tennis

I due immensi campioni non sono più sul campo, il primo per un ritiro avvenuto ormai un paio d’anni fa, mentre il secondo ancora alla ricerca di una condizione fisica che gli possa permettere di giocare qualche altro torneo da protagonista.

Semplicemente il tennis. Roger Federer e Rafa Nadal hanno incarnato nel modo migliore lo spirito di questo sport, dandone lustro in modo splendido nell’ultimo ventennio. Giusto parlare al passato per quanto riguarda lo svizzero, mentre sullo spagnolo ci sono ancora delle possibilità di vederlo protagonista in campo, magari proprio nell’amato giardino di casa del Roland Garros. Nadal e Federer si sono aggiudicati in due ben 44 Slam e nella classifica all time sono alle spalle solo del mostruoso Djokovic (24). Hanno dato vita ad una delle rivalità più belle della storia dello sport, con vittorie da ambo le parti e una qualità di gioco sempre sopraffina.

Se andiamo a vedere le statistiche il loro duello vede Rafa vincitore, con 24 vittorie, contro le 16 di Roger, in un totale di 40 match. Nadal è avanti anche nelle finali (14-10) e negli Slam, 10-4. A Parigi è riuscito nell’impresa di lasciargli solo le briciole, con 6 vittorie su 6, mentre è andato a cogliere una clamorosa vittoria “fuori casa” a Wimbledon nel 2008, nel prime di King Roger.

Federer e Nadal sempre protagonisti: 20 anni fa il loro primo match a Miami

Il primo incontro tra Rafa Nadal e Roger Federer è avvenuto proprio 20 anni fa a Miami, teatro in questi giorni del Master 1000 di Key Biscayne. Il 28 marzo del 2004, un giovanissimo mancino di Manacor stupì il mondo, battendo per 6-3, 6-3, il numero uno del mondo.

Si giocava sul cemento outdoor, superficie più congeniale a Federer, ma in quell’occasione non ci fu storia. Lo svizzero, all’epoca 22enne, ebbe la peggio contro un 17enne davvero niente male. In quel periodo era ancora numero 34 del mondo, ma già tutti avevano intuito lo straordinario potenziale che da lì a poco lo avrebbe portato a dominare il mondo.

Proprio in quei primi duelli si instaurò una bellissima amicizia, destinata a durare per anni e a sconfinare nei giorni attuali. Sempre a Miami Federer si prese la rivincita, aggiudicandosi una splendida finale l’anno seguente in 5 combattutissimi set: 2-6, 6-7, 7-6, 6-3, 6-1