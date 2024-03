Colpo di scena Hamilton-Ferrari: “Fake news”

C’è un incredibile retroscena tra Hamilton e la Ferrari. C’è chi come un ex campione della rossa aveva gridato alla ‘fake news’

Il passaggio di Hamilton alla Ferrari è stato ufficializzato ad inizio febbraio, con l’annuncio che ha sconvolto un po’ tutto il mondo dei motori. C’è chi aveva addirittura pensato alla fake news prima poi del comunicato ufficiale che ha ratificato il tutto.

Hamilton correrà in Ferrari dal 2025 e, guardando anche alle prestazioni recenti di Sainz, qualche tifoso comincia a veramente a chiedersi se questa sia stata la migliore delle scelte. L’inglese arriverà a Maranello comunque ben più determinato degli ultimi tempi, con la Mercedes ha sinora conquistato solo le briciole in tre GP.

Il legame tra Hamilton e la Ferrari era stato quindi persino considerato una fake news, salvo poi arrendersi alla conferma ufficiale del team, che lo ha annunciato spiazzando tutto il mondo dei motori. Fra quanti non credevano a quest’opzione, c’è un altro grande ex ferrarista a raccontare le sue impressioni sulla vicenda come Sebastian Vettel.

Vettel incredulo, il retroscena su Hamilton

Il pilota tedesco ha appreso la notizia del passaggio di Hamilton alla Ferrari senza avere grossi dettagli. In particolare, Vettel ha ammesso come credeva che questa fosse una fake news e si aspettava anche una qualche smentita ufficiale. Nulla di tutto ciò, perchè il matrimonio tra l’inglese e la rossa è già fatto.

La notizia era maturata già nelle prime ore del mattino il 1° febbraio scorso per poi trovare sempre più spazio. E sembra anche un po’ strano come nessuno abbia anticipato qualcosa a Vettel, rimasto così spiazzato dalla trattativa. Ad ‘RTL’ ha infatti ammesso di aver pensato alla fake news: “Inizialmente è stato così. Credevo che in qualche modo sarebbe arrivata una sorta di smentita e invece è stata confermata”.

Il tedesco sa bene quante pressioni possano esserci su un ex campione del mondo che guida la monoposto. Vettel era arrivato con grandi speranze e quattro titoli mondiali vinti sul groppone, ma non riuscì a ripetersi nel suo periodo a Maranello. La macchina non era eccezionale e l’apporto del pilota lasciò a desiderare. Vettel spera che Hamilton possa fare meglio: “Mi sono congratulato con lui – spiega ai tedeschi di ‘RTL’ – è stata una scelta difficile da prendere, ma comprendo la sua voglia di provare qualcosa di nuovo”.

Hamilton correrà in Ferrari e ora ci sarà una grande bagarre tra i piloti per accaparrarsi questo posto lasciato libero. Difficilmente sarà Vettel a sostituirlo in Mercedes, ha parlato con Toto Wolff solo di attualità e non del futuro, per il tedesco non sarebbe comunque facile rientrare in Formula 1 dopo due anni di assenza.