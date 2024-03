Si ‘brucia’ per seguire Jannik Sinner, è successo a Miami

Clamoroso quanto successo a Miami dove c’è chi si è “bruciato” per seguire Jannik Sinner. Situazione incredibile

Uno dei più grandi protagonisti della stagione tennistica è senza ombra di dubbio Jannik Sinner. L’altoatesino ha iniziato il 2024 nel migliore dei modi: vittoria agli Australian Open (primo slam della sua carriera), successo all’ATP di Rotterdam e semifinale ad Indian Wells dove ha avuto un momento di blackout nel match contro Alcaraz.

Sinner è uno, e lo ha sempre dimostrato in carriera, che impara dalle sconfitte con l’obiettivo di migliorarsi giorno dopo giorno: la sconfitta in California è stata assorbita subito con l’azzurro tornato protagonista nel secondo torneo americano. A Miami Jannik è in finale dove affronterà, a sorpresa, Dimitrov.

Match importantissimo sotto diversi punti di vista: può essere il terzo torneo vinto su quattro disputati da inizio stagione ma soprattutto può regalare a Sinner il secondo posto nella classifica ATP. L’obiettivo del classe 2001 è sempre stato quello di essere il numero uno e, continuando su questa strada, la missione non è poi così impossibile.

Erano ormai anni che il tennis italiano non viveva emozioni di questo tipo: in passato si considerava una vittoria avere i rappresentati azzurri nella seconda settimana di uno slam o nei quarti di finale di un mille. Ora la musica è cambiata grazie ad un giocatore fortissimo, con un bagaglio tecnico infinito e capace di regalare emozioni indescrivibili ai suoi tifosi.

Sinner straordinario contro Medvedev: a Miami si scotta la fidanzata

La voglia di seguire Sinner è talmente grande che succedono anche cose molto particolari attorno a lui. La fidanzata del ventiduenne è, ovviamente, al fianco di Jannik ma ha dovuto fare i conti con una situazione imprevista. A causa delle condizioni climatiche presenti a Miami si è infatti scottata come testimoniato da uno scatto pubblicato sul noto social Instagram: dalla foto possiamo notare spalla e collo totalmente ustionati. Un prezzo che la ragazza dell’azzurro è disposta a pagare per stare vicino al giocatore, molto probabilmente, più in forma del momento.

La fidanzata di Sinner si è dunque scottata a Miami ma, come detto, è un piccolo deficit che è disposta a sopportare per vedere prestazioni come quella fornita dall’azzurro contro Medvedev. Una semifinale dominata dal primo all’ultimo scambio. Il risultato finale (6-1/6-2) rende perfettamente l’idea del divario tra i due giocatori.

L’azzurro è stato perfetto in ogni momento del match impedendo al suo avversario di entrare nel match. Una vittoria che dimostra lo stato di forma di Jannik e giustifica, in un certo senso, la sofferenza patita della ragazza.