Marquez contro Valentino Rossi: succede di nuovo

La querelle tra Marc Marquez e Valentino Rossi sembra destinata a non finire davvero mai e infatti è sorta un’altra polemica che vede coinvolti i due campioni

Con nove titoli mondiali, Valentino Rossi è tra i piloti più importanti della storia del motociclismo e in assoluto uno dei personaggi dell’ambito sportivo più amati e riconosciuti in tutto il mondo. Negli ultimi anni della sua carriera il confronto più animato l’ha avuto con Marc Marquez, il pilota 31enne catalano che a sua volta conta otto titoli mondiali. Inevitabile la comparazione fra i due, che in diverse occasioni è divenuta polemica e discussione.

In questo momento della sua carriera, Marc Marquez ha cominciato l’avventura con la Ducati Gresini dopo aver dato fine alla sua esperienza lunga e vincente in Honda. Pur consapevole che alla sua stagione d’esordio col team italiano avrebbe dovuto affrontare delle difficoltà di adattamento, lo spagnolo si è mostrato subito entusiasta e ha faticato poco a farsi apprezzare dagli appassionati. Senza ombra di dubbio, infatti, la maggior parte dell’attenzione è posta sulle sue abilità.

Durante il GP di Portogallo il catalano è subito finito (anche) al centro delle polemiche, a causa dello scontro sul circuito con il campione Pecco Bagnaia. Dopo giorni, ancora si trascinano interpretazioni sulla dinamica dell’incidente e sulla competitività portato allo stremo. Facilmente, finisce di mezzo anche Valentino Rossi, anche e soprattutto alla luce del fatto che l’ex pilota è il proprietario della squadra Enduro VR46, uno dei satelliti di Ducati alla stregua della Gresini.

MotoGP, scoppia un’altra polemica sul fronte Marquez-Rossi

Dalla Spagna ‘El Nacional’ riferisce della suggestiva influenza che Valentino Rossi esercita sul marchio Ducati, la quale potrebbe essere adoperata per allontanare quanto prima Marc Marquez dal team italiano. Le prime gare del catalano sono state però soddisfacenti e gli auspici sembrano essere i migliori per il prosieguo, a tal punto che nemmeno il fratello Alex da compagno di squadra potrebbe adombrarlo. Perciò sembra difficile che Gresini compia delle scelte che vedano il pilota iberico lontano dall’Italia.

Di certo la Ducati non ha apprezzato l’episodio che ha visto Marquez coinvolto a Portimao, ma ciò non ha spinto ad alcun ragionamento controverso sul suo futuro. Anzi, se l’andamento dovesse essere costante rispetto a quello apprezzato nelle prime uscite stagionali, si potrebbe addirittura proiettare oltre la mission del pilota e lottare per il titolo di campione del mondo, sfidando direttamente Jorge Martín, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. Perciò il supposto “piano” di allontanare Marquez prima del previsto non starebbe andando in porto. L’annata è lunga, ma magari il catalano avrà meritato il rinnovo.