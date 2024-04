Terremoto in Formula 1, è convinto: nuovo team per Verstappen

Il caos regna intorno a Max Verstappen. Il pluri-campione del mondo di Formula 1 potrebbe lasciare la Red Bull al termine della stagione

In queste ultime settimane Max Verstappen ha vissuto con particolare tensione il suo legame con la Red Bull. Il fuoriclasse olandese dominatore delle ultime tre stagioni in Formula 1 deve fare i conti con il caos scatenatosi all’interno del team di Milton Keynes seguito al cosiddetto ‘scandalo Horner’, legato alle presunte accuse di molestie rivolte al manager inglese da una dipendente della scuderia anglo-austriaca.

Un caso che ha rischiato, e che rischia tutt’ora, di mandare in frantumi quella che fino a qualche mese fa era considerata un’autentica macchina da guerra sia in pista che fuori. E a pagare il prezzo più alto di questo clima da tutti contro tutti è proprio Verstappen.

Il campione olandese ha dovuto peraltro fare i conti con i primi inattesi cedimenti della vettura: la rottura dei freni nel Gran Premio d’Australia suona infatti come un pericoloso campanello d’allarme. Anche perché alle spalle della Red Bull c’è una Ferrari che si avvicina sempre più minacciosamente.

Per tutte queste ragioni dopo soli tre gran premi disputati di un mondiale che potrebbe regalare altri colpi di scena, da qualche settimana si è iniziato a parlare con sempre maggiore insistenza di un addio di Verstappen al team anglo-austriaco al termine di questa stagione. Un’ipotesi fantascientifica fino a tre mesi fa, ora decisamente più concreta.

Verstappen, l’ex manager non ha dubbi: pronto il passaggio a una nuova scuderia

Anche tra molti addetti ai lavori questa soluzione appare come possibile, se non addirittura probabile. Tra questi c’è l’ex team principal della Haas, il manager altoatesino Gunther Steiner, che si dice sicuro di un trasferimento del campione del mondo in vista del 2025.

“Tutti in Formula 1 sono interessati a Verstappen. La domanda è dove desidera proseguire la sua carriera. Con un posto vacante in Mercedes dovuto al passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari – sottolinea Steiner – la scuderia tedesca emerge come una delle destinazioni più probabili“.

Dichiarazioni che fanno il paio con le parole pronunciate non più tardi qualche giorno fa dal team principal della Mercedes, Toto Wolff: “Vorremmo Verstappen con noi per le prossime stagioni, vedremo se sarà possibile“. A quanto pare sembra proprio di sì: la permanenza del pilota di Hasselt a Milton Keynes ad oggi sembra più lontana rispetto al recente passato. Si sa però come i colpi di scena nel mondo dei motori siano all’ordine del giorno.