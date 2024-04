Hamilton-Ferrari, è già vittoria: colpo di scena

Dopo la doppietta Ferrari in Australia, il mondo della Formula 1 si interroga sul futuro di Lewis Hamilton: arriva la conferma che fa sognare

Ma se la Ferrari avesse sbagliato tutto? Un dubbio che ha cominciato a serpeggiare in mezzo ai tifosi e alla stampa specializzata dopo le prime tre gare di questa stagione. Perché anche se la monoposto ha dato chiari segnali di ripresa, l’arrivo di Lewis Hamilton spiazza, molto più di quando è arrivato l’annuncio ufficiale.

In Bahrain, Arabia Saudita ma ancora di più in Australia i segnali di riscossa da parte delle Rosse sono stati forti e anche molti evidenti. E Carlos Sainz ha dimostrato chiaramente a tutti che lui è pronto: quando la Red Bull non è in giornata, ne approfitta. Era successo lo scorso anno a Singapore e adesso anche ad Adelaide.

Ecco perché adesso è di gran lunga il pilota più ricercato nel paddock, sempre che Max Verstappen non decida di rompere lo storico sodalizio con Red Bull in largo anticipo. Il figlio d’arte spagnolo ha centrato la terza vittoria della carriera con la Ferrari, per adesso una a stagione, e rilanciato anche le sue azioni dopo il problema fisico e l’appendicectomia in Arabia.

Così in Spagna e non vedevano l’ora di rinfacciare a Maranello una scelta che hanno sempre bollato come un colossale errore. Dopo l’ingaggio di Lewis Hamilton nessuno aveva protestato, il clamore mediatico dell’operazione era chiaro a tutti. Solo che mentre Sainz sembra viverla con leggerezza, dall’altra parte del box Charles Leclerc per ora non ha reagito del tutto bene.

Hamilton-Ferrari, è già vittoria: arrivano le parole che fanno sognare i tifosi delle Rosse

Il monegasco non vince dall’estate 2022, allora in Austria. E l’astinenza di Lewis Hamilton dal gradino più alto del podio è paradossalmente ancora più lunga. Bisogna tornare all’autunno 2021, con quella vittoria in Arabia Saudita che aveva completamente riaperto il mondiale. Ma dall’ultimo giro di Abu Dhabi che ha deciso quella stagione, sono state solo amarezze.

Così c’è chi, in Italia come in Spagna, avanza un sospetto. Il rischio è quello di vedere un nuovo caso Cristiano Ronaldo, arrivato alla Juventus già nella fase calante della carriera come ha dimostrato anche successivamente. Sarà lo stesso anche per il baronetto inglese che finora in stagione ha raccolto solo amarezze con la Mercedes?

In realtà la monoposto anglo-tedesca non è competitiva ai massimi livelli, lo dimostrano anche i risultati ottenuti da George Russell nonostante sia andato un po’ meglio. E così, per Toto Wolff al momento è difficile la ricerca di un pilota degno di sostituire il sette volte campione del mondo. Ma ora tocca a Lewis offrire un segnale, far capire che non sta già pensando solo alla Ferrari.

Chi lo conosce bene però è convinto che nel 2025 vedremo un altro Hamilton. Come Guenther Steiner, ex team principal della Haas: “Sembra che abbia preso la decisione giusta – ha detto a Sky Sports News – come quando ha lasciato McLaren per andare alla Mercedes, forse ha azzeccato anche questo. Penso che sia l’ultimo passo della sua carriera, cerca una nuova sfida. E ovviamente, essendo la tua ultima sfida, avere l’opportunità di guidare una Ferrari è una bella cosa”. I fatti diranno chi avrà ragione.