Secondo round nel giro di 3 giorni per Juventus-Lazio: le probabili formazioni dell’andata della semifinale di Coppa Italia, in campo all’Allianz Stadium questa sera alle 21. Diversi ballottaggi per Allegri e Tudor che cambieranno alcuni interpreti rispetto ai due undici iniziali che hanno giocato sabato alle 18 all’Olimpico, match vinto dai biancocelesti al 93′ grazie ad un gol di Marusic.

Un’ultima spiaggia la Coppa Italia per Massimiliano Allegri che ha dalla sua parte le statistiche: quattro su quattro in questa competizione per i bianconeri contro i biancocelesti. Sarà la settima semifinale della loro storia della Coppa Italia. La gara Juventus-Lazio sarà visibile in diretta esclusiva su Canale 5 e anche in streaming scaricando l’app di Infinity.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

Indisponibili: Milik. Squalificati: Pogba, Fagioli.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Gila, Romagnoli; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor

Indisponibili: Provedel, Lazzari, Rovella. Squalificati: Pedro, Lu. Pellegrini.