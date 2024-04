Marcell Jacobs choc: la rivelazione spaventa

Duri allenamenti in Florida e tanti obiettivi per una stagione che deve ancora partire, ma Marcell Jacobs è tormentato dal recente passato

Tre anni fa stava preparando la sua estate magica anche se nessuno lo sapeva e nemmeno lui poteva essere così sicuro di salire sul tetto del mondo. Oggi Marcell Jacobs è di nuovo un uomo in missione, ma il primo obiettivo è quello di ritrovare se stesso.

Per farlo, ha deciso di ribaltare tutto e di imitare la decisione di un altro grande campione. In fondo, dopo le Olimpiadi di Tokyo e quelle due serate magiche con il doppio oro olimpico, sono state soprattutto delusioni.

I molti problemi fisici lo hanno limitato impedendogli di tornare a quei livelli. Solo due lampi, he hanno comunque allargato la sua personale bacheca. L’oro agli Europei 2022 di Monaco nei suoi 100 metri e l’argento la scorsa estate a Budapest nella 4×100. Un modo per ribadire che lui alla maglia italiana è affezionato in toto.

Ma non gli basta, perché questo è l’anno delle Olimpiadi 2024 di Parigi. Così, come aveva fatto Sinner dopo gli Australian Open 2022 dando l’addio al suo storico coach Riccardo Piatti, anche lui ha scelto di voltare pagina. Il rapporto con Paolo Camossi, che lo aveva portato a vincere i due ori olimpici, era diventato piatto. E i tanti problemi fisici accusati nel 2022 e 2023 hanno solo aumentato le loro distanze.

Marcell Jacobs choc: ecco quello che gli ha fatto più male negli ultimi due anni

Dallo scorso autunno Marcell è volato in Florida, a Jacksonville, per darsi una nuova chance. A 29 anni il velocista bresciano sente di avere ancora molto da dare al mondo dell’atletica e si è messo nelle mani di Rana Reider, allenatore statunitense che ha forgiato molti campioni. Si sta allenando da mesi con colleghi come Andre De Grasse e Trayvon Bromell che fra qualche mese saranno suoi avversari ai Giochi parigini fin dalle batterie dei 100. Ma sulla pista della University of North Florida è soprattutto rinato.

Nella sua testa ci sono diversi appuntamenti importanti. Il primo ad inizio maggio, i Mondiali di staffetta alle Bahamas, per cercare la qualificazione con la 4×100 campione olimpica. Poi dal 9 giugno gli Europei 2024 di Roma, che saranno un passaggio fondamentale.

Per questo, nessuna attività indoor e salterà anche le prime tappe della Diamond League al via in Cina tra Xiamen e Shanghai il 20 e 27 aprile, per spostarsi a Doha il 10 maggio e Rabat il 19 maggio. Non ci sarà però nemmeno ad Eugene il 25 maggio perché all’epoca sarà già tornato in Italia. Si allenerà fino agli Europei sulle piste di Roma e successivamente sarà a Rieti.

Ora però, intervistato dal ‘Guardian’ lancia l’allarme ricordando il recente passato: “Le critiche della persone mi hanno davvero colpito. Sono arrivate da ogni parte, dall’Italia e dall’estero. Come se non gareggiassi perché avevo paura, io che non ho mai avuto paura di nulla in vita mia”. In realtà era il suo fisico che glie lo impediva e per questo i due anni post Olimpiade sono stati difficili. Ora però comincia una nuova era.