Pedullà: “Grosso-Palermo, le ultime. Corini separato in casa”

Aggiornamenti forniti da Alfredo Pedullà, circa il prossimo allenatore rosanero: “Fabio Grosso e il Palermo non hanno trovato l’accordo malgrado la disponibilità dell’allenatore di subentrare con un contratto di due anni e pochi mesi. Doveva arrivare il semaforo verde della proprietà, ci sono state divergenze che non hanno portato a un’intesa. Non sappiamo se il Palermo farà un tentativo ulteriore, non sappiamo se il discorso ripartirà da luglio. Fatto sta che tra Grosso e il Palermo siamo in stand-by. Tutto questo dopo la decisione del Palermo di esonerare Corini. Il Palermo lavora per un’altra soluzione e sa di non poter ripartire con Corini che oggi è un autentico separato in casa per non essendo stato comunicato ufficialmente l’esonero”.