Sainz in Red Bull: l’annuncio è ‘ufficiale’

Una sentenza netta sul futuro di Sainz ed il possibile approdo in RedBull dopo l’addio, ormai prossimo, alla Ferrari.

Il Mondiale di Formula 1 ha già lanciato delle primissime sentenze, alcune anche interessanti soprattutto in casa Ferrari. Se è vero che la Red Bull continua a dominare con un Max Verstappen in forma smagliante, è anche vero che la scuderia italiana ha confermato di aver compiuto enormi passi avanti, come dimostra la splendida doppietta realizzata nel Gran Premio d’Australia.

Se è vero che Charles Leclerc è il pilota sul quale si punta per il futuro (al netto dell’arrivo di Hamilton il prossimo anno), è anche vero che Sainz ha portato a casa la prima vittoria stagionale approfittando anche del ritiro di Verstappen dopo appena una manciata di giri. I tifosi ferraristi sono entusiasti di poter contare su un pilota di esperienza e che all’ultimo anno a Maranello proverà a lasciare il segno in maniera indelebile.

Alla fine della stagione, però, le strade del pilota spagnolo e della scuderia italiana si separeranno, proprio in virtù dell’arrivo di Hamilton nel 2025. Cosa ne sarà, però, di Sainz una volta terminata la sua esperienza in rosso? Le voci si inseguono ormai da settimane, ma una in particolare sta stuzzicando gli appassionati ed ovviamente anche i tifosi dello stesso Sainz.

Formula 1, la RedBull accoglierà Sainz? Arriva la sentenza

La suggestione che riguarda il possibile approdo di Sainz in Red Bull si sta diffondendo tra gli appassionati. Possibile che ci siano stravolgimenti cosi netti al termine del Mondiale in corso? Ad oggi, ovviamente parliamo soltanto di voci che eventualmente andrebbero confermate o smentite nel corso del tempo. Qualche indizio, però, comincia ad arrivare anche adesso.

A parlare è Helmut Marko, che ha lanciato una sentenza molto netta sul momento tel team anglo-austriaco e di quello che sarà il futuro di Perez da qui alla fine della stagione, passando anche per un commento su Sainz: “Naturalmente, la sua forma [di Sainz ndr] è ammirevole. Ma va sottolineato che Checo ha disputato tre buone gare quest’anno”, ha detto il super consulente. “Il motivo per cui è rimasto indietro a Melbourne? E’ stato a causa dei danni al fondo e del degrado delle gomme”, ha ancora detto Marko.

Il suo commento ha toccato chiaramente anche il futuro del pilota messicano: “Il suo unico punto debole è la classifica, se può migliorare lì, non c’è bisogno di pensarci. L’atmosfera nella squadra è molto bella, anche per quanto riguarda il rispetto”, ha concluso Marko.