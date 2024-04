Annuncio Hamilton, cala il gelo: “Ero triste”

Lewis Hamilton sarà il nuovo pilota della Ferrari a partire dalla prossima stagione di Formula 1. Una scelta che continua a far discutere

Sono trascorsi due mesi dal giorno in cui la Ferrari annunciò urbi et orbi l’ingaggio a sorpresa di Lewis Hamilton per il 2025. Una mossa, quella del team di Maranello, che ha suscitato clamore in tutto l’ambiente della Formula 1 e non solo. Il presidente della scuderia modenese, John Elkann, è riuscito a coronare un lungo corteggiamento iniziato qualche anno fa.

L’approdo del fuoriclasse inglese alla guida del Cavallino Rampante non ha raccolto solo ed esclusivamente consensi, tutt’altro. Tra gli addetti i lavori, molti ex piloti e osservatori di ogni rango e provenienza, non sono mancate le voci dissonanti, i pareri negativi a questa che viene definita una straordinaria operazione di marketing e poco più.

A lasciare perplessi è soprattutto l’età di Hamilton che all’inizio del prossimo anno compirà quarant’anni e che già in quest’ultima stagione al volante della Mercedes sembra la copia sbiadita del campione inarrivabile ammirato in passato. Un elemento, quello dell’usura, che forse a Maranello non hanno calcolato fino in fondo.

Sta di fatto che soprattutto alla luce dell’inizio di stagione strepitoso di Carlos Sainz le perplessità legate all’arrivo di Hamilton proprio al posto del pilota spagnolo sono in nettissimo aumento. La Ferrari viene rimproverata di scarsa lungimiranza in una scelta dalle conseguenze ad oggi imprevedibili.

Hamilton alla Ferrari, l’ex pilota stronca il campione inglese ed esalta Carlos Sainz

Uno dei più critici nei confronti della scelta compiuta dalla Ferrari per il prossimo anno è un ex pilota che negli anni ottanta fu protagonista di epiche battaglie in pista. Stiamo parlando di René Arnoux, ex della Renault e della stessa scuderia di Maranello che nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha lanciato pesanti critiche al team modenese.

Arnoux, che proprio alla guida della Renault nel Gran Premio di Francia del 1979 a Digione diede vita a un duello con Gilles Villeneuve rimasto nella storia della Formula 1, ha manifestato la sua solidarietà nei confronti di Sainz e implicitamente bocciato l’ingaggio di Hamilton.

“Ero triste dopo l’annuncio di Hamilton lo scorso inverno. Mi metto sempre nei panni del pilota che sa di essere escluso e ho pensato a come si sarebbe sentito Carlos Sainz. Ha reagito subito bene, con la giusta mentalità, non si è arreso. Tra l’altro è un professionista e sa che l’unica strada possibile per lui è dare tutto per trovare un nuovo posto in una squadra competitiva”.