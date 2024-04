È ufficiale, il Giudice sportivo ha deciso: 3 punti di penalizzazione

Il Giudice sportivo ha inflitto tre punti di penalizzazione al club per ritardato pagamento: ora la classifica si fa davvero preoccupante

Gli appassionati di sport sanno bene quanto è importante che le squadre impegnate nei vari campionati rispettino tutte le regole e mantengano sempre un comportamento corretto per non andare incontro a penalizzazioni. Basta davvero una disattenzione a margine della gara o un ritardato pagamento oppure una qualsiasi violazione finanziaria per ritrovarsi con uno o più punti in meno in classifica.

Uno scenario che in alcuni casi costringe il team a rinunciare ad alcuni importanti obiettivi. Nei casi più gravi la penalizzazione può essere talmente pesante da far precipitare il club nei bassifondi della classifica. Proprio nelle scorse ore è arrivata la notizia di una penalità inflitta a una squadra di basket che milita nella Serie B Nazionale.

Stiamo parlando del Chieti Basket, che era già stato sanzionato nel corso della stagione: il club abruzzese si vede ora togliere tre punti in classifica, come decretato dal Giudice sportivo. Il Chieti, infatti, non ha provveduto a pagare la rata del campionato entro i limiti di tempo previsti.

Tre punti di penalizzazione: ora la classifica preoccupa

Il ritardato pagamento delle tasse aveva già fatto scattare un punto di penalizzazione per i teatini lo scorso novembre. Ora è arrivata una nuova mazzata: con questa ulteriore penalizzazione il Chieti Basket sembra ormai costretto a rinunciare ai playoff. Ma non è tutto, perché stando alle voci che circolano sui siti specializzati non è nemmeno da escludere qualche altra sanzione più pesante: i biancorossi, infatti, potrebbero addirittura rischiare di più (anche se per molti il torneo verrà portato a termine, ndr).

Una notizia che fa davvero male a tutti i tifosi della Lux Chieti, che proprio qualche giorno fa avevano festeggiato una bella vittoria sul parquet di Imola (77-89). Qualche settimana fa il patron Gabriele Marchesani aveva chiarito che il club aveva saldato le pendenze con la Federazione: era stata infatti saldata la rata Fip (circa 20.000 euro) grazie all’intervento dello sponsor principale, la Lux di René Tesei.

Arrivati a questo punto l’obiettivo non può essere che quello della salvezza. I tifosi speravano ovviamente di poter lottare per un posto nei playoff, specialmente dopo la bruciante retrocessione in A2 dello scorso anno: ora l’ambiente non può che stringersi intorno alla Lux Chieti per evitare guai peggiori.