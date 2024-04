“Una vettura speciale”: Zanardi, immagini incredibili

Spuntano incredibili immagini di repertorio riguardanti Alex Zanardi: l’ex pilota avrebbe potuto guidare una vettura speciale

Sono passati più di tre anni dall’incidente tremendo sulle colline senesi che ha, di fatto, interrotto la vita pubblica di Alex Zanardi. Da tempo del grande campione che visse tre volte non abbiamo più notizie di prima mano. Sappiamo che è impegnato nella riabilitazione, ma non sappiamo quanto questa durerà e come potremo ritrovarlo una volta che avrà terminato il suo percorso. Nell’attesa, spuntano però clamorosi retroscena sul suo passato. Uno incredibile riguarda ancora la Formula 1. Sono diventate virali sui social, infatti, delle immagini a dir poco sorprendenti.

Esempio vivente di resilienza, il campione bolognese è stato in grado, prima ancora di diventare un campione paralimpico, di regalarsi una seconda vita da pilota anche dopo il tragico incidente del 15 settembre 2001 al Lausitzring, che gli costò entrambe le gambe.

Tornato in pista, simbolicamente, proprio al Lausitzring per chiudere un cerchio e ripercorrere i tredici giri che non aveva potuto effettuare in quella tragica gara di circa un anno prima, Zanardi scoprì incredibilmente di poter essere competitivo anche senza gambe, con delle vetture speciali. E così dal 2005 tornò a correre agonisticamente nel Mondiale Turismo, dimostrando uno spirito e una forza d’animo con pochi eguali nella storia.

Non tutti sanno però che Alex avrebbe potuto anche ambire a qualcosa di più. C’è stato un momento in cui ha addirittura potuto sognare il ritorno in Formula 1, come testimoniato da immagini diventate virali sui social.

Zanardi in Formula 1 con un’auto speciale: il video lascia gli appassionati senza parole

Alex Zanardi fu un pilota di Formula 1 a tutti gli effetti dal 1991 al 1999, collezionando in totale cinque stagioni parziali e senza grandissimi exploit. Guidò per la Jordan, la Minardi, la Lotus e nel suo ultimo anno per la Williams, ottenendo come miglior piazzamento un sesto posto in Brasile nel 1993, ma senza mai riuscire nemmeno ad avvicinarsi alla zona podio.

La sua vita nel campionato automobilistico più competitivo al mondo non fu dunque semplice, anche negli anni migliori della sua carriera. E non perché mancasse di talento, ma perché non ebbe mai l’opportunità di gareggiare davvero alla pari con i migliori piloti della sua generazione.

Un’opportunità che invece, incredibilmente, avrebbe potuto avere qualche anno dopo. Nel 2006 la BMW, che gli aveva permesso di tornare a essere un pilota all’interno del Mondiale Turismo, gli propose infatti di provare una vettura speciale di Formula 1, un’auto senza pedali, con tutti i comandi sul piantone dello sterzo, realizzata apposta per lui. E Alex accettò, dimostrando di poter andare veloce anche senza gambe.

#F1: #RamadanRacing – 12 Ramadan Pada 2006, Alex Zanardi mendapat kesempatan menjajal mobil F1 khusus dengan semua kontrol yang ditempatkan di batang kemudi. Zanardi sebelumnya kehilangan dua kakinya akibat insiden dalam lomba CART di Jerman tahun 2001 pic.twitter.com/xMm2kRvQBh — Republik F1 (with World Sports) (@RF1_Racing) March 22, 2024

Immagini da brividi, impressionanti, diventate virali sui social in questi giorni grazie alla riscoperta di questo video da parte di un appassionato di Formula 1 indonesiano. Alla fine il sogno di un ritorno di Zanardi nella categoria principe dell’automobilismo rimase tale. Ma almeno per qualche giorno tutti gli appassionati ebbero modo di sperare in un lieto fine. Come quello che tutti noi vorremmo vivere anche oggi.