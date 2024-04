Dramma Djokovic: “Problema psicologico”

Se non si tratta di un vero e proprio dramma psicologico quello che sta vivendo Novak Djokovic allora poco ci manca: su questa vicenda parla direttamente l’esperto in materia

Un dramma psicologico. Ovviamente sportivo, ci mancherebbe altro. Nonostante tutto, però, quello che sta vivendo Novak Djokovic non è affatto un bel periodo. Lo sa benissimo il campione serbo che, da un momento all’altro, ha intrapreso la parabola discendente della sua carriera. Lo si capisce soprattutto dagli ultimi tornei in cui sta partecipando ed, allo stesso tempo, vederlo uscire fuori dalle scene con eliminazioni. Le stesse che non possono assolutamente passare inosservate.

Tutti se ne sono accorti, tifosi in primis e coloro che gli stanno attorno. In merito a questa sua situazione si è espresso uno che lo conosce molto bene e che ha provato ad analizzare la sua situazione sportiva. Si tratta di Ivan Ljubicic che, attraverso i microfoni della “Gazzetta dello Sport“, ha voluto fare il punto della situazione.

Ljubicic su Djoovic: “Non si è dimenticato su come si gioca a tennis”

Diciamoci la verità: non vedere un campione come Novak Djokovic alzare un trofeo al cielo in questi ultimi mesi ha fatto un certo effetto. Non solo per i suoi tifosi, ma per tutti coloro che adorano questo sport. Anche perché ci avevamo fatto anche una certa “abitudine”. Prima Alex de Minaur, poi Jannik Sinner ed infine Luca Nardi lo hanno sconfitto piuttosto nettamente. Cosa sta succedendo al nativo di Belgrado? Come riportato in precedenza è Ivan Ljubicic a provare a fare un po’ di chiarezza sulla situazione che sta vivendo il serbo.

Un momento difficile, non ci sono dubbi. Anche perché la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’ultimo torneo nel Miami Open quando è uscito quasi subito fuori di scena. Segno del fatto che qualcosa sta succedendo. Guai, però, a pensare che si sia dimenticato, da un giorno all’altro, di come si gioca a tennis. Su questo Ljubicic ne è sicuro: “Il suo è un problema psicologico, di certo non ha disimparato a giocare a tennis. Indubbiamente Nole deve avere il fuoco dentro, altrimenti gli manca qualcosa“.

Segno del fatto che sta “ricaricando” le pile per obiettivo importanti di questa stagione? A quanto pare sì: “Si sta preparando al meglio per altri obiettivi come il Roland Garros, Wimbledon e le Olimpiadi. Lì saprà risollevarsi“.