Tutto merito di Sinner, la cifra è impensabile: solo per lui così in tanti

Jannik Sinner continua nel suo momento magico e dietro di lui sta impazzando la tennis-mania in Italia: numeri pazzeschi

Lo ha detto in maniera chiara uno dei suoi avversari in campo, mettendo nero su bianco quella che è la sensazione prevalente di appassionati, addetti ai lavori e protagonisti dell’universo tennistico. Jannik Sinner è destinato a essere il numero uno, ormai è solo questione di tempo. La ‘profezia’ di Zverev incarna la speranza degli italiani e pare ineluttabile.

Anche a Miami, un’altra dimostrazione di forza notevole da parte dell’altoatesino, che si conferma l’uomo da battere. Dei quattro tornei disputati nel 2024 finora, ne ha vinti tre, tutte affermazioni di prestigio. L’Australian Open, l’Atp 500 di Rotterdam, il Masters 1000 in Florida. Unica sconfitta a Indian Wells contro Alcaraz, in semifinale, in una gara giocata comunque alla pari.

Al terzo tentativo, a Miami è riuscito a vincere, dopo le finali perse nel 2021 e nel 2023. Il palmares di Jannik sta iniziando a farsi corposo. E ricordiamo che ha soltanto 22 anni. Il successo in finale contro Dimitrov ha sancito la sua superiorità attuale nei confronti di tutti gli altri tennisti del circuito. Posizione numero due del ranking nel carniere e vetta nel mirino.

Inizia ora la stagione europea su terra rossa. In teoria, la superficie meno favorevole a Jannik, ma per lui c’è anche un vantaggio. Molti meno punti da difendere rispetto ad Alcaraz e Djokovic, dunque la concreta possibilità di attaccare il primato in vista del Roland Garros. A partire da Montecarlo, dove tornerà in campo la prossima settimana. E intanto, tutta l’Italia segue sempre con più entusiasmo le sue gesta, facendosi trascinare in un vortice di grandi emozioni.

Sinner, trionfo a Miami con ascolti tv da record

La domenica di Pasqua, anche per l’assenza di eventi calcistici, è stata consacrata, sportivamente, alla visione della finale Sinner-Dimitrov a Miami. Un evento che ha fatto registrare grandissimi picchi di ascolti.

Risultati che parlano chiaro. 1 milione e 511 mila spettatori medi per la durata del match su ‘Sky’ e 2 milioni e 600 mila spettatori unici. Per l’emittente satellitare, è il record di ascolti per quanto riguarda i tornei Masters 1000. Come risultato assoluto, soltanto la finale Berrettini-Djokovic a Wimbledon aveva ottenuto ascolti migliori.

Numeri che per i prossimi appuntamenti (Montecarlo, Madrid, Roma, Roland Garros) fanno immaginare una partecipazione televisiva senza precedenti. Tutti vogliono accompagnare Jannik nella rincorsa al trono di Djokovic.