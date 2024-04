Sainz scaricato da Verstappen: scelto il nuovo compagno

Il futuro del ferrarista Carlos Sainz al centro del mercato dei piloti: Verstappen sembra aver scelto il suo nuovo compagno per la prossima stagione

Mancano poche ore al prossimo gran premio di Suzuka, in Giappone: una grande occasione per la Ferrari per riconfermarsi al vertice della griglia, al contempo però la Red Bull non starà a guardare e cercherà di mettersi alle spalle la brutta esperienza di Melbourne.

Di sicuro in Australia i tifosi hanno visto il volto peggiore del talento di Max Verstappen, uscito anzitempo dalla gara a causa di un grave problema ai freni. Carlos Sainz ne ha approfittato e ha portato a casa una vittoria che tutti aspettavano in casa Ferrari. Assieme al compagno Charles Leclerc ha dato vita a una straordinaria ‘doppietta’ che mancava da venti anni esatti in terra australiana.

Nel frattempo però si continua a parlare di mercato, a discutere su chi sarà il prossimo compagno di Scuderia del campione del mondo olandese.

Formula 1, Sainz difficile in Red Bull: Albon al posto di Perez?

Non solo Sainz, ma anche Sergio ‘Checo’ Perez è in scadenza di contratto con la Red Bull e a Milton Keynes stanno ragionando se dargli o meno la possibilità di rimanere alla guida della RB. In questo momento tutti gli indizi ci portano a dire che il pilota messicano, secondo al termine dello scorso mondiale alle spalle di Verstappen, non verrà riconfermato alla guida della monoposto anglo-austriaca (a meno che, chiaramente, continui la stagione a suon di gare eccellenti).

Nemmeno Sainz sembrerebbe essere al centro dei desideri della Scuderia campione del mondo. Ed è per questo motivo che nelle ultime ore si sta facendo un altro nome, forse meno prestigioso rispetto a quello del ferrarista spagnolo. Stiamo facendo riferimento al thailandese Alexander Albon, pilota principale della Williams, che sarebbe in effetti il collega perfetto da affiancare a Verstappen.

Il nome del 28enne thailandese, cresciuto tra le fila di Toro Rosso e proprio Red Bull, è stato tirato in ballo dal giornalista Peter Windsor, il quale ha parlato del fatto che Helmut Marko vedrebbe volentieri il ritorno di Albon tra le fila della Scuderia anglo-austriaca. Secondo lo stesso Windsor, la Red Bull avrebbe offerto al pilota Williams un triennale a partire dalla stagione 2025 e ciò porterebbe alla riformulazione della coppia che la Red Bull ebbe per tutto il mondiale 2020.