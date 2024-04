Salernitana-Sassuolo 2-2: Bajrami e Laurienté illudono, Candreva e Maggiore impattano

Clamoroso pari all’Arechi dove la Salernitana rimonta il doppio svantaggio contro il Sassuolo. Neroverdi che sprecano una grande occasione. In vantaggio 2-0 nel primo tempo, si fanno rimontare nel secondo tempo da una Salernitana mai doma. Un pari che non serve a nessuno. Granata fermi all’ultimo posto a quota 15, Ballardini e i suoi salgono a 25, agganciando Empoli e Frosinone.

Bajrami e Laurienè illudono il Sassuolo

Nella prima frazione di gioco è il Sassuolo che si illude di avere vita facile contro la Salernitana. I granata sono un po’ molli e poco reattivi. Tuttavia, la gara non si sblocca, apparentemente, almeno fino oltre la metà del primo tempo, quando Pinamonti segna, ma il VAR annulla per fuorigioco.

Meno di 10 minuti e il Sassuolo riesce a superare la Salernitana. Gli emiliani colpiscono in contropiede, a segnare è Armand Laurientè che segna a porta vuota su suggerimento di Bajrami.

Poi è lo stesso ex Empoli a firmare 0-2 al 43’. Il pressing su Costil e Pirola è efficace, il portiere e il difensore dei campani pasticciano e regalano al numero 11 neroverde il più facile dei gol. Sembra il preludio a tre punti fondamentali per gli emiliani.

La Salernitana reagisce e beffa il Sassuolo

In avvio di ripresa la Salernitana accorcia immediatamente i risultato, ma è il Sassuolo a farsi del male. Doig fa fallo su Pierozzi appena dentro l’area di rigore, Sozza fischia rigore e dal rigore Candreva non sbaglia. La sfida prosegue in maniera equilibrata, fino all’assalto finale della Salernitana alla ricerca del pareggio.

Il pari arriva al 91’, quando Defrel viene fermato in ripartenza. Contatto dubbio, sul quale il VAR poi valuterà con un lungo check, senza OFR. Zaniolo comunque servito da Vignato, mette in area per Maggiore che con freddezza firma il pareggio, Salernitana 2-Sassuolo 2.

Nonostante la cocente delusione, gli uomini di Ballardini non si arrendono e quasi trovano il 2-3, ma Costil para con un riflesso incredibile a terra.