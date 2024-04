Intreccio Alonso-Verstappen: arriva l’annuncio ufficiale

Il mercato dei piloti attira l’interesse dei tifosi: nelle ultime ore è arrivato un annuncio che cambia tutto

La Formula 1 torna in pista, e in queste ore non si può non parlare delle prime fasi del Gran Premio di Suzuka. Un momento sempre interessante della stagione e che si spera ci possa regalare tante emozioni come capitato in Australia prima della pausa pasquale. Ma in questo momento, alla pari dei temi legati alla pista, si sta parlando anche del mercato dei piloti.

In particolare, tiene sempre banco il futuro di Fernando Alonso, attuale pilota Aston Martin assieme a Lance Stroll e che rimane al centro del dibattito del Motorsport per un motivo o per un altro. In Australia, ad esempio, è stato protagonista in negativo per aver innescato l’incidente di George Russell della Mercedes a un paio di giri al termine del Gp. Insomma, di Fernando si parla sempre.

I contatti tra il pilota e la Scuderia britannica sono sempre vivi e vegeti, ma in questo momento tutto si può tranne che le parti siano giunte a un punto di svolta.

F1, Alonso: “Verstappen resterà in Red Bull. Futuro? Deciderò entro l’estate”

Ebbene si, l’intreccio Alonso-Verstappen sarebbe a dir poco clamoroso, storico, forse anche di più rispetto al passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, ufficiale al termine del Mondiale in corso. Ecco perché si parla insistentemente del fatto che se l’olandese tre volte iridato dovesse dire addio alla Scuderia di Milton Keynes, scenario a questo punto quantomeno possibile, lo spagnolo potrebbe essere il primo candidato a prenderne le redini.

Lo stesso team principal Christian Horner, come riporta Gazzetta.it, prenderebbe volentieri in considerazione l’ipotesi di vestire di blu Alonso. Ma è lo stesso pilota spagnolo a dire che lo scenario di un addio di Max agli anglo-austriaci sarebbe fin troppo clamoroso. “Di sicuro il possibile addio di Max alla Red Bull darebbe un grosso impatto al mercato dei piloti, ma è difficile possa accadere“, ha detto il due volte iridato a poche ore dall’inizio delle prove libere di Suzuka.

Alonso, dunque, spegne le voci di mercato, ma dalle sue parole si intuisce che aprirebbe volentieri le porte a un team del calibro della Red Bull, soprattutto perché gli potrebbe far vincere un nuovo Mondiale alla veneranda età di 43 anni. Il che sarebbe un qualcosa di assolutamente clamoroso.