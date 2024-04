Ritorno clamoroso in Formula 1: l’annuncio è arrivato

La Formula 1 sta attraversando una fase di profondi cambiamenti, tra nuove regole e un mercato piloti che può riservare clamorosi colpi di scena

È una fase davvero molto particolare quella che la Formula 1 sta attraversando. Grandi e significative novità sono in arrivo, sia sul piano dei regolamenti che nell’ottica di un mercato piloti iniziato due mesi fa con i fuochi d’artificio. Il riferimento è all’annuncio ufficiale da parte della Ferrari dell’ingaggio di Lewis Hamilton per il 2025.

Una notizia che ha scosso dalle fondamenta l’universo delle quattro ruote e che ha messo in moto un intrigante effetto domino. Carlos Sainz è sul mercato e già questa è una novità non da poco e soprattutto la Mercedes dovrà trovare quanto prima un sostituto all’altezza del fuoriclasse inglese ormai prossimo a vestire di rosso.

Ed è proprio sul nome della prossima guida del team di Brackley che si è scatenata nelle ultime settimane un’autentica bagarre mediatica. Uno scenario che vede nel ruolo di protagonista assoluto il team principal della scuderia anglo tedesca, il manager austriaco Toto Wolff.

È ancora da capire se il capo del muretto Mercedes sceglierà il profilo di un pilota esperto oppure se alla fine opterà per una soluzione di prospettiva, magari un giovane talento come Andrea Kimi Antonelli, il diciassettenne bolognese cresciuto nell’Academy delle Frecce d’Argento.

Formula 1, c’è il ritorno clamoroso: le parole di Toto Wolff lasciano tutti senza fiato

In realtà l’obiettivo numero, il sogno proibito ma non più segreto di Wolff si chiama Max Verstappen. Il fuoriclasse olandese ha un contratto che lo lega alla Red Bull fino al 2028 ma il caos scatenatosi all’interno della scuderia d Milton Keynes apre a nuovi clamorosi scenari. Strappare il fenomeno di Hasselt al team campione del mondo però resta un’impresa proibitiva, per questo motivo Toto Wolff deve prendere in esame altri profili.

Uno è il succitato Antonelli, forse ancora troppo acerbo per il palcoscenico della Formula 1. Ed è allora lo stesso team principal della Mercedes a lanciare la candidatura di un ex grande campione che poco più di un anno e mezzo fa ha deciso di ritirarsi, o quanto meno di staccare la spina per un po’ di tempo. Parliamo di Sebastian Vettel che secondo Wolff può rappresentare una soluzione importante per la prossima stagione.

Le parole di Wolff da questo punto di vista non lasciano spazio a equivoci: “Sebastian non si può mai scartare, penso che il suo curriculum sia fenomenale. A volte prendersi una pausa è utile anche per rivalutare le proprie priorità e ritrovare nuove motivazioni”.