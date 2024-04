Sinner ha svelato il suo piatto preferito, davvero inimmaginabile

Il campione italiano Jannik Sinner, in attesa di tornare sui campi da gioco a Montecarlo, svela il suo piatto preferito in una lunga intervista

Jannik Sinner, un tennista ormai considerato da tutti come uno dei più forti al mondo. Un talento che coniuga nel migliore dei modi tecnica e velocità di esecuzione, voglia di imparare e umiltà: tutte caratteristiche che lo rendono unico e il movimento italiano per questo se lo tiene stretto.

Se il 2023 è stato l’anno della consacrazione, con qualche torneo perso soltanto per la sfortuna, il nuovo anno invece gli ha sorriso sin da subito: sin qui sono arrivati tre trofei, tra cui il suo primo Grande Slam, gli Australian Open, e il recente ATP di Miami dove ha superato tutti con una nonchalance pazzesca.

I margini di miglioramento ci sono e Jannik spera di metterli all’opera a breve, al prossimo Montecarlo Masters dove cercherà di imporsi anche sulla terra rossa (non la sua preferita, almeno questo dicono le statistiche) per guadagnare punteggio in vista del primo posto della classifica del ranking mondiale, in questo momento dominata ancora dal sempreverde Novak Djokovic.

Sinner vuota il sacco: ecco il suo piatto preferito

Ma ogni tanto c’è spazio anche per il divertimento e argomenti più leggeri, cosa che si concede di rado essendo appunto un atleta che passa gran parte della propria giornata a migliorare la sua tecnica assistito dai suoi allenatori. Di recente però il campione di Sesto Pusteria si è lasciato andare in una lunga intervista concessa a ‘Vogue Italia’ dove ha parlato del più e del meno e fatto riferimento alla sua passione per la moda.

Sinner è una persona molto riservata, ama la natura e la tranquillità. Il suo lavoro non gli permette di godersi al cento per cento quel che ha conquistato finora, ma chiaramente quando può fa di tutto pur di trascorrere più tempo possibile con familiari e amici di una vita.

Il campione, tra l’altro, durante l’intervista al celebre rotocalco di moda, ha svelato anche il suo piatto preferito. Da buon altoatesino ama la montagna e per questo la sua pietanza preferita ha molto a che fare col clima di quei straordinari luoghi: pollo fritto e gelato alla vaniglia con frutti di bosco. Niente di più semplice, del resto Jannik eccelle anche perché rimane un ragazzo molto alla mano e che non ha mai dimenticato le sue origini.