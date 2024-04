Che attesa per lo spettacolo dei quarti di Champions League: è già vigilia

Champions League, rieccoci. Lo spettacolo dei quarti di finale inizia domani. Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City le sfide in programma nella serata di martedì. Gunners e bavaresi si affrontano in situazioni differenti. I gunners arrivano all’appuntamento con il successo netto sul Brighton e un primo posto, seppur in coabitazione con il Liverpool, consolidato. In Premier League sarà volata promozione.

In Bundesliga, invece, non se la passa proprio bene il Bayern Monaco: contro l’Heidenheim è arrivata la seconda sconfitta filata in campionato dopo quella con il Dortmund. Sarà difficile estraniarsi da una condizione molto complicata. Chissà che l’atmosfera della Champions non possa risollevare le sorti della banda di Tuchel.

Real-City sarà uno spettacolo. Una finale anticipata: l’andata dei quarti al Bernabeu fornirà un piccolo indizio perché l’equilibrio regna solitamente sovrano, eccezion fatta per la doppia-sfida dell’anno scorso che ha visto la banda di Guardiola stravincere. Haaland ha da poco agguantato la quota di 30 reti stagionali dopo un digiuno di un mese. Le statistiche non raccontano tutto, ma che bello sarà assistere a 180 minuti di puro spettacolo.

Mercoledì sera altro spettacolo con le sfide tra PSG e Barcellona e Atletico-Borussia Dortmund, che avremo modo di presentare nel dettaglio avvicinandoci temporalmente all’appuntamento.