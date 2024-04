Formula 1, torna Vettel: l’annuncio che spiazza la Ferrari

Sebastian Vettel sta per fare il suo grande ritorno in Formula 1: l’annuncio ha colto impreparata la Ferrari

La Ferrari ha cominciato molto bene la stagione 2024 di Formula 1. La doppietta di Melbourne ha confermato i progressi del Cavallino rampante e ha cominciato a far sognare in grande i tifosi. La scuderia di Maranello, dal canto suo, mantiene i piedi per terra: quest’anno l’obiettivo è ridurre il più possibile il divario con la Red Bull.

La Ferrari, infatti, punta a competere totalmente con il team anglo-austriaco a partire dal 2025, quando al volante della Rossa salirà il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton assieme a Charles Leclerc. Tuttavia non sarà un’impresa facile: la Red Bull non ha alcuna intenzione di abdicare e anche gli altri avversari si stanno organizzando per farsi trovare pronti.

In particolare si attendono mosse importanti da parte della Mercedes, che dovrà rinunciare a Hamilton dal 2025. Toto Wolff si è già messo alla ricerca del miglior sostituto possibile del 39enne britannico: in queste ultime settimane si è parlato molto di un assalto a Max Verstappen, che non sta gradendo il clima di tensione che si respira all’interno della Red Bull, ma avanza sempre di più la clamorosa ipotesi del ritorno di Vettel.

Torna Vettel, Ferrari spiazzata: è arrivato l’annuncio

Nella conferenza stampa che ha anticipato il weekend di Suzuka il Team Principal delle Frecce d’Argento ha fatto capire che l’idea Vettel è molto concreta. L’ex pilota della Ferrari da tempo ha manifestato l’intenzione di rientrare in F1 perché ha troppa nostalgia delle piste.

Il pilota austriaco aveva deciso di ritirarsi dalle competizioni nel 2022, ma dopo nemmeno due anni da quella scelta il 36enne sta davvero preparando il grande ritorno. Vettel ha riferito di essere in contatto proprio con Toto Wolff e il manager viennese non ha smentito questo avvicinamento.

Wolff ha infatti precisato che Vettel “non si può mai scartare” perché è un “pilota fenomenale“. Il fatto che si sia preso questa pausa, secondo il leader del muretto Mercedes, può averlo aiutato a rivalutare le priorità e a ritrovare le motivazioni.

Parole che lasciano presupporre come le Frecce d’Argento stiano davvero ragionando sulla possibilità di puntare su Vettel per il prossimo anno. Questo ovviamente non esclude a priori un tentativo per Verstappen: la Mercedes potrebbe anche tentare di formare una super coppia per contrastare quella composta da Hamilton e Leclerc.