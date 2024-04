Hamilton confessa la sua paura: “Ne ho parlato con Michael Jordan”

Lewis Hamilton si racconta e rivela un clamoroso retroscena che coinvolge direttamente l’ex leggenda Nba

Lewis Hamilton quando parla non è mai banale. Così come non lo è mai stata la sua straordinaria carriera: e di recente il pilota inglese ha deciso di spiazzare il mondo intero con delle dichiarazioni che coinvolgono l’ex stella dei Chicago Bulls Michael Jordan.

Il 39enne di Stevenage da due mesi a questa parte è al centro della cronaca per la sua controversa scelta di lasciare la Mercedes, dopo una vita intera condita da grandi successi con la Scuderia di Brackley. Una decisione che ha spiazzato tanti, deluso in molti e fatto gongolare soprattutto i tifosi della Ferrari.

Hamilton approderà nella Scuderia di Maranello dal 2025 e al suo fianco vi sarà Charles Leclerc, pilota su cui il Cavallino Rampante ha deciso ormai da anni di puntare forte. Addio Sainz, la ‘Rossa’ avrà un nuovo padrone che insieme al monegasco proverà a riportare un titolo mondiale che manca da addirittura 17 anni.

Era il 2007 e Kimi Raikkonen fu l’ultimo pilota della Ferrari a vincere il mondiale piloti. Il trend, insomma, è più che negativo. Ma uno come Hamilton, che ha in bacheca ben sette titoli mondiali vinti, non solo non è spaventato dall’ardua sfida ma più volte si è detto intrigato ed eccitato all’idea di riportare la Ferrari sul tetto del mondo.

Qualche ora fa, però, l’inglese ha anche parlato di una grandissima paura che ha confidato all’ex cestista Michael Jordan. Da una leggenda all’altra. Ed i tifosi sono rimasti col fiato sospeso.

Da Hamilton a Michael Jordan: rivelazione clamorosa

In una lunga intervista a ‘IQ Magazine’ Hamilton ha parlato del suo futuro che molto probabilmente, dopo l’avventura pluriennale in Ferrari, porterà ad appendere il volante al chiodo. Anche se non ne è ancora troppo convinto.

“Ho parlato con atleti incredibili come Boris Becker, Serena Williams e addirittura Michael Jordan di cosa c’è dopo, della paura di smettere“. Il talento britannico, quando il contratto con la ‘Rossa’ sarà ufficialmente esaurito, potrebbe quindi smettere una volta per tutte. Hamilton, però, ha il timore che possa farlo troppo presto.

“Molti di loro hanno detto che hanno smesso troppo presto, altri sono rimasti troppo a lungo”. La realtà dei fatti, però, è che alla fine la carriera di Hamilton possa avvicinarsi rapidamente alla chiusura. Ed in Ferrari sperano con ancora più titoli nella sua bacheca oltre che in quella di Maranello.

Sul cosa farà dopo, l’inglese è certo: “Moda e cinema”, ha dichiarato. Ma intanto la Formula 1 richiede ancora il suo talento. E gli ‘insegnamenti’ di un vincente come Michael Jordan sembrano aver scongiurato – almeno nell’immediato – l’ipotesi ritiro per il futuro ferrarista.