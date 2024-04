“Il giorno dei giorni”: Schumacher, spunta il video da brividi

Michael Schumacher e un giorno davvero speciale, un video da brividi sui social che riguarda l’ex pilota tedesco: emozioni fortissime

È passato diverso tempo dal ritiro dalle scene di Michael Schumacher. Soprattutto, purtroppo, dal grave incidente che ha cambiato per sempre la sua vita. Ma a distanza di anni, non si spegne l’eco delle sue grandi imprese in pista e i fan non lo dimenticano, continuando a dedicargli pensieri commossi.

Dopo l’incidente sugli sci occorsogli nel dicembre 2013, la sua famiglia si è stretta intorno a Michael, facendolo curare dai migliori specialisti, seguendolo a casa e facendo calare una cortina di privacy sulle sue effettive condizioni. Solo alcuni amici fidati della famiglia Schumacher sono ammessi a vederlo e sanno effettivamente come stanno le cose.

Alcuni di loro, in questo periodo, hanno soltanto accennato qualcosa su come stia Michael. Che è comunque circondato dall’affetto dei suoi cari e in qualche modo partecipa alle loro vite. A quanto pare, Schumacher parteciperà al matrimonio della figlia Gina Maria, quest’estate, in una location esclusiva a Mallorca pensata appositamente per l’evento e che naturalmente sarà blindatissima per evitare l’arrivo dei paparazzi.

Non passa giorno, in ogni caso, che non ci sia chi, sui social, dedichi un ricordo a Michael, tra i suoi tantissimi tifosi del passato. E proprio di ricordi parliamo, in una occasione decisamente particolare.

Michael Schumacher, emozionante ritorno al passato: il video del suo primo Mondiale con la Ferrari

In maniera inconsueta rispetto al solito, si è svolto nello scorso weekend il Gp del Giappone, normalmente calendarizzato in autunno. Una gara che ovviamente è molto cara ai tifosi della Ferrari.

L’8 ottobre del 2000, infatti, sul circuito giapponese di Suzuka, Michael Schumacher vinceva davanti a Mika Hakkinen e si laureava campione del mondo con la Rossa. Un evento che i tifosi della scuderia di Maranello attendevano da ben 21 anni.

Il video in questione è stato postato da Alessandro Secchi, fondatore e direttore di P300.it | Motorsport Media. Nelle immagini, si vede Schumacher tagliare il traguardo subito davanti al rivale della McLaren, scatenando l’esultanza e l’entusiasmo di tutto il muretto rosso e di tutti i tifosi Ferrari in giro per il mondo. Lì sarebbe iniziata una grande epopea, con cinque trionfi di fila con la Ferrari. Sette mondiali in totale per lui.