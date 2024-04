Dopo il ritorno del campionato e della Coppa Italia, questa settimana è tempo di Europa e per le italiane sarà tempo di Europa e Conference League. Nella serata di giovedì scenderanno in campo ben quattro squadre del nostro campionato: l’Atalanta opposta al Liverpool, la Fiorentina in Conference League contro il Viktoria Plzen e, ovviamente, il derby italiano di Europa League tra Milan e Roma. Insomma, quattro appuntamenti importanti che ci diranno tanto sulle possibilità delle nostre squadre. Ma non solo, anche sulla questione che riguarda il 5° posto in Champions League.

Gli impegni e il momento delle italiane in Europa e Conference League

Dopo i giorni, i playoff e gli ottavi di finale divisi in due orari, Europa League tornano a unificare il calendario. Dai quarti di finale, ovvero da questo giovedì, tutte le gare saranno indistintamente alle ore 21. Quindi tutti in campo alla medesima ora. Per quel che riguarda l’Europa League: alle 21, la Dea farà visita ad Anfield Road per la gara contro il Liverpool, contemporaneamente a San Siro andrà in scena l’andata del derby italiano tra Milan e Roma.

A differenza dell’Europa League, invece in Conference gli orari saranno due: la Fiorentina infatti sarà impegnata alle 18:45 nell’andata dei quarti di finale a Plzen, in Repubblica Ceca.

Verso il derby italiano di Europa League

Non potevano arrivare in un momento migliore sia Roma che Milan al derby italiano in Europa che deciderà una delle semifinaliste della seconda competizione UEFA. Consolidato il vantaggio sulla Juventus in ottica secondo posto, i rossoneri stanno viaggiando alla grande. Col Lecce è arrivata la settima vittoria di fila tra campionato e Coppa. Un andamento che fa ben sperare il Diavolo e il suo allenatore Stefano che si gioca la riconferma anche sul risultato europeo.

Di contro la Roma può approfittare dell’onda lunga del derby vinto per giocarsela col Milan. Le due sfide di campionato e la classifica infatti raccontano una verità parziale. Il Milan è sicuramente superiore alla Roma, ma nei due precedenti stagionali sulla panchina giallorossa non c’era Daniele De Rossi. Dopo il rallentamento coi due pareggi contro Fiorentina e Lecce, la corsa dei capitolini è ripartita alla grande. Ora l’Europa, dove si punta almeno ed eguagliare almeno la finale della scorsa stagione.

Atalanta ad Anfield per l’impresa

Difficile, difficilissimo, al limite dell’impossibile l’incrocio dell’Atalanta ai quarti di finale dell’Europa League. La formazione di Gian Piero Gasperini deve fare i conti con una sfida difficilissima. I Reds sono tra le squadre più forti e in forma della stagione e pian piano stanno recuperando tutti gli effettivi della rosa. In più il Liverpool è all’ultima stagione con Jurgen Klopp e in Europa League vuole affermarsi per completare la bacheca del tecnico tedesco. La Dea dal canto suo vive un momento di grandi alti e bassi. Il ko in casa del Cagliari e quello in Coppa Italia con la Fiorentina fanno da contraltare ad una prestazione maiuscola in casa del Napoli. Difficile capire quale Atalanta si presenterà in Inghilterra.

La Fiorentina punta un trofeo in stagione

La formazione di Vincenzo Italiano arriva alla sfida di Conference League dopo un periodo difficile. In campionato sembra essersi ormai spenta qualsiasi ambizione. La morte del DG Barone ha fissato nella testa dei viola un solo obiettivo quello di portare a casa un trofeo. Il sogno del dirigente scomparso a metà marzo era quello e il gruppo della Fiorentina vuole onorarlo.

A conferma di questa volontà la qualità e la determinazione messe in campo nella semifinale di Coppa Italia. Nei quarti, che si giocheranno all’andata in Repubblica Ceca, la Fiorentina sfiderà il Viktoria Plzen. I cechi hanno perso contro il Liberec a fine marzo, ma non venivano sconfitti da novembre. Si tratta di una formazione da rispettare, ma tutt’altro che temibile.