Cagliari-Atalanta: Viola regala 3 punti d’oro ai rossoblù

Il Cagliari vince a sorpresa contro l’Atalanta rimontando l’iniziale vantaggio di Scamacca. I rossoblù ri-scavalcano l’Empoli e staccano il Verona. Ranieri batte un colpo fondamentale in vista della salvezza. Gasperini e i suoi subiscono una sconfitta sanguinosa, considerato anche il pareggio del Bologna nel pomeriggio.

L’Atalanta batte un colpo con Scamacca, il Cagliari risponde con Augello

La gara comincia subito con l’Atalanta che preme sul Cagliari. I nerazzurri si fanno pericolosi ogni volta che arrivano nella zona dell’area di rigore avversaria. I rossoblù reggono meno di 15 minuti. Al 13’ su un pallone giocato in profondità, Lookman gioca la palla verso il centro e trova Scamacca. Il centravanti della Dea con un bel tocco di esterno destro anticipa Dossena e Scuffet e infila sul primo palo. 1-0 per i nerazzurri.

Il Cagliari va ancora più in difficoltà ogni volta che l’Atalanta spinge. Dopo alcuni minuti di difficoltà, la formazione di Ranieri prende campo e reagisce. E dopo un paio di ottime iniziative e qualche protesta per una spinta su Mina in area di rigore, i rossoblù trovano il pari. Shomurodov si districa bene tra tre atalantini e con la sua sterzata libera Augello che solo davanti a Carnesecchi non sbaglia. Pareggio appena prima dell’intervallo.

Viola ribalta la Dea

Nella ripresa, la gara vince un lungo periodo di stanca. Cagliari e Atalanta si annullano senza riuscire a prevalere. Le uniche “emozioni” dei primi 40 minuti le regala uno scontro fisico tra Toloi e Luvumbo che produce un parapiglia con gialli per i due protagonisti e per Nandez.

L’angolano però è l’uomo più in palla del Cagliari. Negli ultimi 10 minuti impegna Carnesecchi dalla distanza. E poi fa la giocata decisiva. Dalla destra Luvumbo mette al centro una bella pennellata col sinistro. Al centro dell’area Viola in mezzo a due difensori della Dea pizzica con la testa quel tanto per deviare e allungare la traiettoria sul secondo palo. Niente da fare per Carnesecchi. E al minuto 88 è Cagliari 2-Atalanta 1.