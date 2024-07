Olimpiadi, intelligenza artificiale svela le medaglie dell’Italia: che sorpresa!

A poche ore dalla cerimonia di apertura di Parigi 2024 l’intelligenza artificiale ha svelato il medagliere dell’Italia

Per una volta l’Italia non si nasconde. L’obiettivo dichiarato dai massimi vertici per le imminenti Olimpiadi di Parigi 2024 (mancano poche ore alla cerimonia di apertura) è quello di battere il record di 40 medaglie stabilito ai Giochi Olimpici di Tokio 2020 (disputatisi nel 2021 a causa della pandemia di Covid). Gli azzurri e le azzurre, dunque, puntano a fare la voce grossa a Parigi facendo così dimenticare la performance nella capitale nipponica.

D’altra parte, non sono pochi gli azzurri che puntano all’oro: da Marcell Jacobs a ‘Gimbo’ Tamberi passando per Leonardo Fabbri, il neocampione europeo di getto del peso che nella tappa londinese della Diamond League si è imposto con 22.52 m. precedendo lo statunitense Ryan Crouser (oro a Tokyo) che si è fermato a 22.37 m.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per battere il record di 40 (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi) realizzato a Tokio 2020 tanto che l’intelligenza artificiale ha svelato il numero di medaglie che gli azzurri potrebbero mettersi al collo: un numero da capogiro.

Parigi 2024, bottino virtuale di 46 medaglie per l’Italia

Alla vigilia di ogni edizione dei Giochi Olimpici la domanda che si pongono i tifosi è sempre la stessa: quante medaglie vinceranno gli azzurri? Ebbene, a dare una risposta prima dei verdetti del campo e della pista ci ha pensato “Nielsen’s Gracenote”, nota agenzia statunitense che grazie a un algoritmo ha stilato il medagliere virtuale di Parigi 2024.

Un medagliere guidato da Usa e Cina, con alle loro spalle la Francia che sfrutta lo status di Paese organizzatore, e con l’Italia che si piazza all’ottavo posto con 46 medaglie (11 ori, 20 argenti e 15 bronzi), ben 6 in più rispetto a Tokyo 2020. Una performance azzurra da ‘grande potenza’ dello sport mondiale tanto da mettersi alle spalle una big del calibro della Germania (accreditata di 9 ori).

Un bottino di podi messo insieme grazie soprattutto al contributo del nuoto e della scherma con sette medaglie a testa mentre quattro dovrebbero arrivare dal ciclismo, tre a testa tra atletica, judo, vela e tiro, due ne sono previste tra boxe, canottaggio, taekwondo e volley. Del metallo più prezioso sarebbero quelle della boxe, con Irma Testa e Aziz Abbes Mouhiidine, e della pallavolo con il team femminile guidato da Julio Velasco.

Gli altri azzurri che potrebbero vincere l’oro sono Giovanni De Gennaro nella canoa slalom; Tommaso Marini, Alice Volpi e il fioretto femminile a squadre nella scherma; Elena Micheli nel pentathlon moderno; Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela; Thomas Ceccon nel nuoto e Vito Dell’Aquila nel taekwondo. L’intelligenza artificiale si è pronunciata, dunque, ora tocca agli azzurri tramutare in reale il medagliere virtuale di Parigi 2024.