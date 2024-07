ESCLUSIVA SI Pedullà: “Valentin Carboni-Marsiglia, la situazione”

Valentin Carboni: l’offerta OM c’è, prestito oneroso diritto di riscatto a 40 milioni e controllo del cartellino da parte dell’Inter che lo riavrebbe pagando una piccola somma per la valorizzazione. L’Inter aspetta il ritorno di Valentin dall’Argentina per il via libera definitivo, ma le condizioni ci sono tutte.

Alfredo Pedullà ha poi spiegato la situazione nel dettaglio: “L’offerta dell’Olympique Marsiglia per Valentin Carboni è arrivata e l’Inter in linea di massima l’avrebbe accettata. Funziona così: prestito oneroso, diritto di riscatto a 40 milioni con l’Inter che manterrebbe il controllo del cartellino pagando una piccola cifra per il controriscatto (come se fosse un premio di valorizzazione). L’Inter ha dato il via libera, una cessione che potrebbe sbloccare il mercato in entrata (Gudmundsson è sempre nei radar). De Zerbi ha spinto e sta spingendo moltissimo per arrivare a una soluzione. L’Inter, ripetiamo, è in linea di massima favorevole, adesso aspetta il via libera di Valentin reduce dall’impegno in Copa America. Ma è una situazione bene impostata, in attesa del placet definitivo”.