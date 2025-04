Clamoroso Bayern: Musiala salta anche il ritorno contro l’Inter, l’esito degli esami

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Jamal Musiala per almeno 8 settimane riportano dalla Germania con il club bavarese che ha rivelato l’esito degli esami a cui si è sottoposto il classe 2004: strappo muscolare alla parte posteriore della coscia sinistra, rimediato nella partita di Bundesliga contro l’FC Augsburg vinta per 3-1 ieri sera dalla squadra di Vincent Kompany. Un infortunio che impedirà al Nazionale tedesco di prendere parte alla doppia sfida di Champions League contro l’Inter.

Infortunio Musiala: Kompany lancia la sfida all’Inter

“Prima analizzeremo l’avversaria. Poi decideremo come vogliamo organizzarci. Abbiamo molti giocatori con talento ed esperienza che possono aiutarci in diversi ruoli. Abbiamo bisogno di tutti. Ogni giocatore in forma deve essere pronto. Il nostro obiettivo è ancora vincere ogni partita. Le nostre ultime due partite in Champions League contro il Bayer Leverkusen sono state molto buone. Abbiamo anche vinto le nostre partite di Bundesliga dopo la sosta per le nazionali. Siamo in una buona posizione. Nonostante i giocatori indisponibili, i giocatori che partiranno dall’inizio contro l’Inter sono comunque giocatori del Bayern Monaco pieni di talento. Abbiamo fiducia in loro”, così Vincent Kompany dopo la vittoria contro l’Augsburg.