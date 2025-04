Infarto durante l’allenamento: sport sconvolto

Una sconvolgente notizia arrivata nelle ultime ore dalla Germania lascia i tifosi senza parole: è scomparso l’ex campione.

Un lutto improvviso ha colto di sorpresa tutto il mondo del bodybuilding. È venuto a mancare all’età di soli 44 anni Vittorio Pirbazari, culturista e influencer molto conosciuto sui social, conosciuto al grande pubblico per il ruolo nella serie Netflix Dogs of Berlin. “Vito”, come si faceva chiamare, si stava allenando in palestra sul tapis roulant quando è stato colpito improvvisamente da un infarto. A nulla sono serviti i rapidi soccorsi e i tentativi di rianimarlo. La tremenda notizia è giunta nelle ultime ore dalla Germania e ha sconvolto tutti coloro che lo avevano conosciuto e che lo seguivano nelle sue vicende quotidiane.

Pirbazari era molto seguito su Instagram, dove conta quasi 100 mila follower. Tedesco, ma di origini iraniane e italiane, era nato e cresciuto a Berlino. Rappresentava un vero esempio di body transformation, avendo cambiato il suo corpo dopo aver sofferto di obesità. Il duro lavoro e la passione per il bodybuilding lo avevano portato anche a gareggiare a buoni livelli, come testimonia il settimo posto ai campionati nazionali del 2015.

Addio a Vittorio Pirbazari, malore e 44 anni

Pirbazari era tornato da poco ad allenarsi dopo alcuni mesi di inattività dovuti ad un intervento chirurgico per ricucire uno strappo muscolare al pettorale. Nello stesso periodo era stato anche vittima di un incidente stradale che gli aveva causato alcune lesioni alle gambe e alla schiena, motivo per cui stava ora cercando di rimettersi lentamente in forma per recuperare il tono muscolare perso.

La sua scomparsa a soli 44 anni ha sconvolto tutti. Proprio 24 ore prima aveva condiviso un post su Instagram in cui ritraeva il suo fisico e raccontava i suoi progressi dopo i mesi di stop. “Sono felice di esser tornato in palestra e di potermi concentrare sull’allenamento delle gambe e cardio. Le mie gambe non sono guarite al 100%, sto andando piano. L’importante per me è non mollare e migliorare giorno dopo giorno”, aveva scritto tra le righe di un lungo post.

Oltre a essere un culturista e una figura social molto nota, Pirbazari era parecchio conosciuto in Germania anche per il suo ruolo in una popolare serie di Netflix, ‘Dogs of Berlin’, prodotta nel 2018. “Grazie per il tuo calore, il tuo spirito creativo e per aver fatto parte del nostro viaggio”, ha scritto la pagina ufficiale di ‘Haps’, altro film a cui aveva partecipato.