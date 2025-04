Corsa salvezza, passi in avanti di Como e Cagliari. Monza a un passo dal baratro: la situazione!

A otto giornate dal termine del campionato, la corsa salvezza per non salutare la Serie A ha un verdetto più chiaro degli altri: il Monza si ritrova oggi a -10 dal quartultimo posto, è messo male anche il Venezia. Como, Verona e Cagliari per adesso respirano, le prossime giornate potrebbe diventare davvero decisive. Di seguito i calendari a confronto.

Como 13esimo in classifica (30 punti)

31esima giornata: Monza-Como

32esima giornata: Como-Torino

33esima giornata: Lecce-Como

34esima giornata: Como-Genoa

35esima giornata: Parma-Como

36esima giornata: Como-Cagliari

37esima giornata: Hellas Verona-Como

38esima giornata: Como-Inter

Hellas Verona 14esimo in classifica (30 punti)

31esima giornata: Torino-Hellas Verona

32esima giornata: Hellas Verona-Genoa

33esima giornata: Roma-Hellas Verona

34esima giornata: Hellas Verona-Cagliari

35esima giornata: Inter-Hellas Verona

36esima giornata: Hellas Verona-Lecce

37esima giornata: Hellas Verona-Como

38esima giornata: Empoli-Hellas Verona

Cagliari 15esimo in classifica (29 punti)

31esima giornata: Empoli-Cagliari

32esima giornata: Inter-Cagliari

33esima giornata: Cagliari-Fiorentina

34esima giornata: Hellas Verona-Cagliari

35esima giornata: Cagliari-Udinese

36esima giornata: Como-Cagliari

37esima giornata: Cagliari-Venezia

38esima giornata: Napoli-Cagliari

Parma 16esimo in classifica (26 punti)

31esima giornata: Parma-Inter

32esima giornata: Fiorentina-Parma

33esima giornata: Parma-Juventus

34esima giornata: Lazio-Parma

35esima giornata: Parma-Como

36esima giornata: Empoli-Parma

37esima giornata: Parma-Napoli

38esima giornata: Atalanta-Parma

Lecce 17esimo in classifica (25 punti)

31esima giornata: Lecce-Venezia

32esima giornata: Juventus-Lecce

33esima giornata: Lecce-Como

34esima giornata: Atalanta-Lecce

35esima giornata: Lecce-Napoli

36esima giornata: Hellas Verona-Lecce

37esima giornata: Lecce-Torino

38esima giornata: Lazio-Lecce

Empoli 18esimo in classifica (23 punti)

31esima giornata: Empoli-Cagliari

32esima giornata: Napoli-Empoli

33esima giornata: Empoli-Venezia

34esima giornata: Fiorentina-Empoli

35esima giornata: Empoli-Lazio

36esima giornata: Empoli-Parma

37esima giornata: Monza-Empoli

38esima giornata: Empoli-Hellas Verona

Venezia 19esimo in classifica (20 punti)

31esima giornata: Lecce-Venezia

32esima giornata: Venezia-Monza

33esima giornata: Empoli-Venezia

34esima giornata: Venezia-Milan

35esima giornata: Torino-Venezia

36esima giornata: Venezia-Fiorentina

37esima giornata: Cagliari-Venezia

38esima giornata: Venezia-Juventus

Monza 20esimo in classifica (15 punti)

31esima giornata: Monza-Como

32esima giornata: Venezia-Monza

33esima giornata: Monza-Napoli

34esima giornata: Juventus-Monza

35esima giornata: Monza-Atalanta

36esima giornata: Udinese-Monza

37esima giornata: Monza-Empoli

38esima giornata: Milan-Monza