Marquez rifiuta la Ducati: scelto il prossimo team

Il futuro del pilota spagnolo Marc Marquez resta un argomento di grande discussione all’interno del circuito del Motomondiale

Siamo solo all’inizio della stagione, ma il mercato per quel che riguarda i motori è davvero caldissimo. Sia in Formula Uno che in MotoGp potrebbe esserci un vero e proprio scossone a fine stagione e potrebbe toccare davvero tanti big. Se in F1 si parla di Sainz e Verstappen a tenere banco in MotoGp è soprattutto il futuro del campione spagnolo Marc Marquez.

Dopo diverse annate con l’amata Honda Marc ha stupito tutti in questa stagione firmando con la Ducati e in particolare non con il Team ufficiale, bensì con il Team Gresini, la moto non ufficiale. La partenza di Marquez è stata finora piuttosto positiva, ricordando comunque l’ambientamento con una nuova moto e il fatto che questa non parta a pari livello con le moto ufficiali (vedi quella del campione del mondo Bagnaia).

In Portogallo è stato coinvolto in un incidente con il campione del mondo, anche se stavolta le colpe non sono ricadute sullo spagnolo. Sono passate solo poche gare, ma si prosegue a discutere del futuro del pilota, finora Marc ha fatto una buona impressione ma – ricordiamo – Marquez ha solo un anno di contratto e quindi è piuttosto appetibile sul mercato. Il suo futuro resta in bilico.

Marquez-Ducati, le ultime sul futuro

I colleghi di ‘El Nacional’ hanno fatto in queste ore il punto sul futuro di Marquez, svelando quali potrebbero essere le sue intenzioni e quelle della Ducati. A meno di clamorosi colpi di scena il pluricampione del mondo non andrà nella Ducati ufficiale; a fare coppia con Bagnaia sarà probabilmente il connazionale dell’ex Honda, Jorge Martin, pilota che – a suon di vittorie e grandi risultati – sta guadagnando la stima della squadra e sarà pronto nella prossima stagione a far parte di un super team.

E Marquez? Il rientro alla Honda non è opzione realistica cosi come un ‘tradimento’ al suo storico team con la Yamaha non appare fattibile. Secondo El Nacional Marquez potrebbe sostituire Martin proprio al Prima Pramac Racing, una possibilità piuttosto gradita anche al pilota: il team Pramac – a differenza del Team Gresini – gode praticamente delle stesse possibilità delle moto ufficiali Ducati e questo permetterebbe a Marc di lottare alla pari con i migliori.

Piuttosto improbabile invece una permanenza al Team Gresini, d’altronde il contratto di un anno parla chiaro e Marquez vuole solo dimostrare a tutti il suo valore.