Ultim’ora Schumacher, gesto da brividi: tifosi in lacrime | VIDEO

Spunta un gesto da brividi di Michael Schumacher: tifosi commossi, le immagini del tedesco sono emozionanti

Non passa giorno in cui i tifosi di Michael Schumacher non tornino, con la mente, alle immagini incredibili del passato. Il sette volte campione del mondo è stato senza ombra di dubbio uno dei piloti più amati di tutti i tempi. E non solo per le sue vittorie ma per la sua umanità, la sua spontaneità, per quel talento cristallino che gli permetteva di gareggiare sempre per vincere, anche in condizioni difficili. Schumi è stato unico nel suo genere, ed è anche per questo che oggi ricordare anche un suo semplice gesto può regalare grande commozione.

Purtroppo di novità sulle sue condizioni di salute al momento non ce ne sono. La famiglia continua a difendere la propria privacy e le pochissime informazioni che abbiamo riguardo al Michael di questi anni post-incidente di Meribel derivano dai sussurri dei pochi amici che hanno avuto l’opportunità di vederlo.

E d’altronde di amici, anche nel mondo della Formula 1 così competitivo e pieno d’interessi multimilionari, Schumacher era riusciti a farsene diversi. Persone che con lui avevano condiviso alcuni dei momenti migliori della sua carriera, e a cui lo stesso pilota tedesco è rimasto legato da un affetto sincero, come dimostrato da queste immagini di repertorio che commuovono i tifosi.

Schumacher, immagini da brividi: il video diventa virale sui social e commuove i tifosi

Tra i tanti personaggi del mondo della Formula 1 che ha legato in maniera quasi indissolubile il suo nome a quello di Schumacher, c’è sicuramente Ross Brawn. I due condivisero buona parte della loro esperienza in Benetton e successivamente in Ferrari, collezionando vittorie, trionfi, e costruendo un legame che andava ben oltre quanto accadeva in pista.

Lo dimostrano le tante immagini di repertorio riguardanti la loro gioia immensa in seguito a un successo, o anche semplicemente l’intimità e il feeling che dimostravano prima di una gara.

Uno degli uomini chiave per la carriera di Schumi fu proprio l’ingegnere inglese, e non è un segreto che lo stesso pilota tedesco ne fosse consapevole. Non a caso in più occasioni lo aveva dimostrato apertamente, aveva messo in mostra la sua gratitudine infischiandosene dei giudizi altrui, come in questo abbraccio ‘di repertorio‘ diventato virale sui social.

Un abbraccio che per Schumacher significava molto. Era più di un grazie. Era la conferma più esplicita di quanto i trionfi non si costruiscano mai da soli, ma siano sempre il frutto di un lavoro di squadra. Lezione che valeva nel mondo della Formula 1 di ieri come in quella di oggi.