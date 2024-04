Berat Djimsiti ha parlato così dopo Liverpool-Atalanta: “Partita perfetta di tutta la squadra, abbiamo fatto molto bene. Tutto questo non accade ogni giorno, sapevamo che il pressing alto poteva aiutarci. Non potevamo permetterci di distrarci, oggi stavamo tutti bene. L’idea del gioco è sempre la stessa, non dovevamo abbassarci e così abbiamo fatto. Una bella soddisfazione”.