Italiane in Europa: “derby” Milan-Roma! L’Atalanta cerca l’impresa col Liverpool

Archiviate le gare d’andata dei quarti di finale di Champions, è tempo di dedicarsi all’Europa League e alla Conference League. Sono diverse le squadre italiane che scenderanno in campo questa sera: scopriamo insieme quali sono.

In Europa League spicca il derby italiano Milan-Roma. La sfida di San Siro merita particolari attenzioni.

I rossoneri sono reduci da un periodo molto positivo, che li ha portati a vincere sette partite di fila tra tutte le competizioni. I giallorossi volano sulle ali dell’entusiasmo dopo la conquista del derby della Capitale. Attualmente la squadra di De Rossi si trova a sole tre lunghezze dal Bologna quarto.

Non è da escludere che il primo round di questa interessante doppia sfida possa chiudersi in parità: segnaliamo il segno “X”, a quota 3,50 su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Unibet è a 3,40.

Molto allettante anche la quota dell’Under 2,5, su Planetwin365 a 1,70, stessa quota che troviamo su WilliamHill, mentre su Betclic parliamo di 1,66 volte la posta.

Un’interessante proposta può essere anche quella del risultato esatto 1-1, su Planetwin365 quotato 7,32; su Betclic 6 e su Unibet 5,50.

In cerca di una vera e propria impresa l’Atalanta di Gasperini che si recherà ad Anfield per provare a fare risultato con il Liverpool. La squadra di Klopp è forse la principale indiziata a trionfare in questa competizione e i numeri parlano da soli.

I Reds vengono da un primo posto nel girone, ottenuto realizzando la bellezza di 17 reti. Successivamente, hanno battuto lo Sparta Praga, realizzando 11 reti tra andata e ritorno.

Insomma, i padroni di casa partono sicuramente favoriti sulla Dea: da provare l’“Handicap 1 (-1) al primo tempo”, su Planetwin365 a 3,59; mentre su Betclic è a 3,58 e su Unibet 3,40. La gara può essere, a prescindere da tutto, molto vivace. Occhio all’Over 2,5 a 1,40 su Planetwin365; su Betclic 1,41 e su WilliamHill 1,36.

Decisamente meno ostica la trasferta della Fiorentina di Vincenzo Italiano, impegnata nella gara esterna contro il Viktoria Plzen, in Conference League. Sebbene i toscani non stiano brillando particolarmente. Si tratta sicuramente di una partita che li può vedere imporsi: il “Parziale-finale 2/2” è dato da Planetwin365 a 3,27; mentre su Betclic è a 2,70 e su Unibet 3,15.

Da attenzionare anche la quota del risultato esatto 2-0 in favore della Fiorentina: parliamo di 9,37 volte la posta su Planetwin365; per WilliamHill 9 e secondo Betclic 8.