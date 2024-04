Marcell Jacobs, l’annuncio che tutti si aspettavano: che gioia

Marcell Jacobs si sta allenando per presentarsi nella miglior forma possibile ai giochi olimpici di Parigi in programma l’estate prossima

Una medaglia d’oro nei 100 metri da difendere con le unghie e con i denti e soprattutto dare tutto senza avere rimpianti. Marcell Jacobs per centrare questi due obiettivi ha dato vita a una vera e propria rivoluzione sia nel suo staff che nei metodi di allenamento. L’addio allo storico allenatore Ivano Camossi è stata la prima mossa, l’approdo nel team del leggendario coach Rana Reider la seconda.

Le Olimpiadi di Parigi si avvicinano a grandi passi e per arrivarci al massimo della forma lo sprinter di Desenzano del Garda si è anche trasferito per un periodo negli Stati Uniti, in Florida, nel quartiere generale di Reider e della sua scuderia di velocisti. Una decisione sofferta ma forse necessaria per ritrovare lo smalto e la forma che consentirono a Jacobs di vincere l’oro ai giochi di Tokyo nel 2021.

Ma nei prossimi giorni è prevista una novità molto importante nel programma di lavoro che Jacobs sta seguendo nei minimi dettagli fin dai primi giorni del suo trasferimento in America. Si era già vociferato di un possibile ritorno in Italia in primavera dove avrebbe ultimato la preparazione in vista dei giochi e degli Europei di Roma.

Adesso c’è anche l’ufficialità, perché Marcell Jacobs sarà in Italia a partire dalla prima metà di maggio. A dare l’annuncio è un ex velocista italiano, Simone Collio, che ha organizzato il ritorno di Jacobs nel nostro Paese. Lo spiega nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Marcell Jacobs, l’annuncio fa impazzire i tifosi: entusiasmo alle stelle in vista delle Olimpiadi

Jacobs svolgerà l’ultima fase della preparazione a Rieti a partire dal 10 maggio prossimo. Sarà dunque la cittadina laziale da anni vera e propria culla dell’atletica italiana ad ospitare il campione olimpico e l’intero staff di Rana Reider. Collio scalpita e non vede l’ora di poter seguire da vicino gli allenamenti dello sprinter bresciano.

“Di Rana Reider mi fido ciecamente e sono sicuro che tornerà a far volare Jacobs – racconta Collio ai microfoni del ‘Corriere’ – Marcell è sereno, predisposto al lavoro, con la piena volontà di mettersi nelle mani del nuovo allenatore e questo è un aspetto positivo”.

A questo punto non resta che attendere i primi importanti riscontri concreti. Saranno le piste dello Stadio Olimpico di Roma e soprattutto quella di Parigi ad emettere la sentenza definitiva. I tifosi di Jacobs incrociano le dita.