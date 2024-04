Sinner si potrà vedere gratis in tv, ribaltone ufficiale nei diritti

Importante notizia per gli appassionati di Tennis. Un evento con Jannik Sinner protagonista avrà una copertura televisiva senza precedenti

C’è stata una costante in tutti i recenti successi di Jannik Sinner. Dall’Australian Open all’Atp di Rotterdam fino al recente trionfo di Miami, nessuna delle vittorie del campione azzurro ha avuto una copertura televisiva in chiaro e gratuita sulle reti nazionali.

E’ noto a tutti ormai come i diritti tv del Tennis, sia maschile che femminile, siano appannaggio delle pay tv con Sky che si è assicurata, fino al 2028, i diritti di trasmissione di tutti i tornei Atp e Wta (più Wimbledon) ed Eurosport che trasmette Australian Open e Roland Garros. A Supertennis, visibile in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre, è rimasto lo Us Open, unico evento di rilievo in palinsesto dopo la citata acquisizione da parte di Sky degli Atp 500 e 250.

In estate, tuttavia, i tifosi di Sinner e gli appassionati di Tennis in generale avranno l’opportunità di vedere le partite del numero due del mondo gratuitamente su una tv nazionale. Avverrà in occasione del Torneo Olimpico di Tennis, in programma a Parigi tra fine luglio e inizio agosto. Un evento cui Jannik parteciperà per la prima volta in carriera e che sarà trasmesso, insieme ad altre competizioni dei Giochi, dalla Rai.

Sinner alle Olimpiadi, non solo Rai: che novità sui diritti tv

Rai che trasmetterà una selezione degli eventi delle varie discipline olimpiche. I Giochi di Parigi avranno infatti una copertura integrale su Eurosport e la piattaforma streaming Discovery Plus. E’ accaduto già con le Olimpiadi di Tokyo, durante le quali Eurosport 1 e 2 trasmettevano gli eventi di rilievo in diretta, con il supporto di una serie di canali aggiuntivi sulla piattaforma streaming Discover Plus ognuno dedicato a una disciplina.

Ebbene ora questa copertura sarà replicata ma con una novità importante. I canali aggiuntivi di Discovery Plus saranno visibili anche in Tv su Sky grazie all’accordo sottoscritto nelle scorse ore tra i vertici della pay tv satellitare e quelli della Warner Bros Discovery.

In particolare saranno 8 i canali aggiuntivi su ‘Sky’ (la numerazione non è stata ancora comunicata) su cui poter seguire le varie discipline olimpiche per un totale di oltre 1000 ore di diretta. Tra questi, verosimilmente, ce ne sarà anche uno dedicato ai tornei di Tennis che si disputeranno in un palcoscenico d’eccezione ovvero il Roland Garros.

Dunque, una possibilità ulteriore per vedere Sinner e tifare per una medaglia olimpica che manca nella storia del Tennis italiano. Oltre a Jannik, ci saranno tutti i big del circuito Atp, in primis Novak Djokovic che insegue quell’oro olimpico che manca al suo sterminato palmares. La speranza, per gli appassionati, è di rivedere in campo alle Olimpiadi anche Rafa Nadal, in quello che potrebbe essere uno degli eventi conclusivi della sua carriera.