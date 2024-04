Terremoto in Formula 1: Alonso insieme a Verstappen

Altro scossone in Formula 1: una voce di mercato impazza in queste ore e riguarda nientemeno che Verstappen e Alonso

In queste ore si stanno analizzando ancora i fatti del gran premio di Suzuka, ultima gara andata in scena domenica scorsa. A vincere è stato ancora una volta Max Verstappen, dietro di lui si è posizionato il compagno di squadra Sergio Perez andando a portare a termine la terza doppietta Red Bull in quattro gare complessive.

Insomma, dominio totale. Anche se la Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc ha quantomeno cercato di ruggire e dimostrare di avere qualità degne di nota. Finora è andata bene soltanto in Australia, ma i tifosi della Rossa in giro per il mondo sanno bene che i punti di vantaggio che separano i ferraristi da Max potrebbero diminuire solo in caso di altre vittorie tinte di rosso.

Intanto però, proprio in riferimento al futuro di Verstappen, circola ancora una voce di mercato assolutamente clamorosa e che vede coinvolto un altro big.

Red Bull, Alonso e Verstappen assieme? Le perplessità di Helmut Marko

Da quando è esploso il cosiddetto caso Horner, che a dirla tutta negli ultimi tempi sembra sempre meno importante a livello mediatico, in casa Red Bull si sta parlando della possibile separazione di Verstappen dal resto della squadra che lo ha reso il miglior pilota di Formula 1 del mondo. Ipotesi al momento poco probabile, anche se non è possibile prevedere quel che accadrà da qui ai prossimi mesi di mercato.

Contestualmente però si parla del futuro di Fernando Alonso, pilota Aston Martin. Il 42enne vorrebbe correre ancora a lungo, a patto che ad accoglierlo ci sia una Scuderia forte e una monoposto di primo livello (se così non dovesse essere, il ritiro potrebbe essere un opzione percorribile). Questa, prima del rinnovo di oggi, sembrava poter essere la Red Bull, dato che il compagno di squadra di Max, Sergio Perez ha anch’egli il contratto in scadenza tra pochi mesi.

Horner si era quasi convinto della possibilità di vedere Alonso e Verstappen nella medesima Scuderia la prossima stagione. Già prima del prolungamento dello spagnolo non era di questo avviso Helmut Marko, deus ex machina della Red Bull. Ai microfoni di ‘Formula1.de’, Marko ha pressappoco spento definitivamente la voce di mercato che vede l’asturiano vicino al team di Milton-Keynes: “Penso che sarebbe difficile vedere un’accoppiata Verstappen-Alonso”. Tuttavia, il mercato dei piloti di F1 è imprevedibile.