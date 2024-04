Assegno in bianco: l’Aprilia ribalta la MotoGP

Il mercato piloti nel Circus della MotoGP può regalare sorprese e colpi di scena a ripetizione. Attenzione alle mosse imminenti dell’Aprilia

La grande attesa degli appassionati di MotoGP per il mondiale piloti 2024 è stata ampiamente ripagata, almeno per quanto riguarda l’inizio di stagione. Le due gare finora disputate hanno riservato emozioni e grande incertezza. E anche un piccolo incidente che ha coinvolto Marc Marquez e il campione in carica, Pecco Bagnaia, sul circuito del Portimao.

Tante sorprese dunque e non solo in pista. Da qualche settimana, forse sulla scia di quanto accaduto in Formula 1 con l’annuncio dell’accordo tra la Ferrari e Lewis Hamilton, anche nel Circus della MotoGP il mercato piloti sta diventando uno dei principali argomenti di discussione tra i tifosi e non solo. Un tema di cui il protagonista numero uno è di gran lunga Marc Marquez.

Il fuoriclasse di Cervera ha infatti accettato la proposta del team Gresini, satellite della Ducati, per una sola stagione. Una scelta che ha fatto discutere e che gli consente di guardarsi intorno in vista del 2025. Marquez vuole tornare a vincere il mondiale piloti e per farlo ha bisogno di correre per un team ufficiale, o al massimo una scuderia come la Pramac Racing.

In questo momento però il mercato è fermo, o per meglio dire è in stallo: per mettere in moto il classico effetto domino servirebbe un primo tassello in grado di sbloccare tutti gli altri. Uno dei papabili in tal senso era Fabio Quartararo, ma il pilota nizzardo ex campione del mondo ha rinnovato il contratto con la Yamaha ad una cifra iperbolica.

MotoGP, la mossa dell’Aprilia può sbloccare anche Marquez: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla testata ‘GP One’, un altro candidato a far partire l’innesco del mercato piloti è il compagno di Bagnaia alla Ducati, Enea Bastianini. Il pilota romagnolo sarebbe nel mirino dell’Aprilia, pronta a presentare a breve la classica offerta che non si può rifiutare.

Se questa trattativa dovesse andare in porto la Ducati sarebbe obbligata ad ingaggiare una nuova guida. E in quel caso il favorito numero uno sarebbe proprio Marquez. Il vero e forse unico obiettivo del fuoriclasse di Cervera è proprio il sedile di Borgo Panigale, così da poter disporre di una Ducati ufficiale con tutti gli aggiornamenti del caso.

Voci, indiscrezioni che si rincorrono, confidenze da parte dei soliti ben informati: il Circus della MotoGP attende prima o poi una mossa concreta per far partire il valzer di mercato. I tifosi sperano in qualche colpo a sorpresa.