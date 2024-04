Hamilton mette nei guai la Mercedes: resta solo una macchina

L’inizio stagione di Lewis Hamilton e della Mercedes è stato tutt’altro che positivo. Arrivano ancora notizie non entusiasmanti.

Dopo la notizia dell’addio di Lewis Hamilton alla Mercedes e del suo trasferimento alla Ferrari nessuno si sarebbe aspettato un inizio di stagione del genere. La situazione per il pilota britannico non è delle migliori e – gran premio dopo gran premio – la squadra perde terreno con Russell e soprattutto il pluricampione in netta difficoltà e costretti a lottare piuttosto lontani dal podio.

Si era consapevole che la squadra era lontana dalla Red Bull a inizio anno, ma nessuno si attendeva un distacco tale anche dalla Ferrari e in generale dalla McLaren. Nell’ultimo Gran Premio anche l’Aston Martin di Alonso è apparsa più competitiva, insomma non è semplice e questa situazione complica e non poco i piani del Team Principal Mercedes Toto Wolff.

La compagine tedesca è a caccia del sostituto di Hamilton per la prossima stagione, i risultati (in particolare quelli di Lewis) non facilitano le cose e allontanano pretendenti. Il sogno di Wolff è Max Verstappen, ma vedendo queste prestazioni appare piuttosto complicato vedere un cambio squadra, soprattutto dopo questa stagione. Il campione del mondo non è più cosi lontano dalla Red Bull, ma accetterebbe un trasferimento solo per un team molto competitivo. E al momento non appare questa la situazione.

Nelle ultime ore una frase ha messo quasi in imbarazzo la Mercedes, un altro pretendente alla guida della squadra si è defilato. E le dichiarazioni sono apparse piuttosto nette. Dopo il Gran Premio di Suzuka Fernando Alonso ha spiegato le sue intenzioni: la Mercedes non sembra essere affatto nel suo futuro.

Mercedes-Alonso, il pilota è apparso piuttosto netto

Come riporta ‘El Nacional’ Alonso nel post gara avrebbe chiuso le porte ad un possibile passaggio alla Mercedes, le sue parole sono apparse piuttosto dure: “Passaggio alla Mercedes? Al momento sono dietro di noi, non mi sembra un opzione cosi allettante“. Un messaggio duro, quasi provocatorio e che sicuramente ferisce nel profondo il nobile team.

Queste parole chiudono di fatto ad un passaggio di Alonso in Mercedes, occorrerà virare su altri possibili obiettivi. Il pilota resta in lizza, oltre alla permanenza in Aston Martin, per un posto in Red Bull. Diversa la situazione Mercedes, divisa tra un possibile approdo di Carlos Sainz e qualche nome a sorpresa, l’innesto ad esempio del giovanissimo talent italiano Kimi Antonelli. Insomma, ancora tutto da definire, ma in casa Mercedes si complicano le cose.

La speranza è che i prossimi Gran Premi possano dare segnali positivi, portando cosi maggiore interesse verso il team.