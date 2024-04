Sainz firma col nuovo team: decisione presa

Carlos Sainz lascerà la Ferrari a fine stagione: decisione già presa, ecco la prossima squadra del talentuoso pilota spagnolo

Il presente della Formula 1 parla di una Red Bull che resta, ancora una volta, la Scuderia da battere. Nonostante qualche incertezza del Team guidato da Christian Horner ed i miglioramenti della Ferrari, la ‘Rossa’ appare ancora non all’altezza di poter competere del tutto per il mondiale piloti.

Ma nelle prossime settimane con gli upgrade in arrivo alle macchine di Leclerc e Sainz, qualcosa di grosso potrebbe muoversi in tal senso. C’è un aria assai positiva in quel di Maranello, a maggior ragione dopo l’ottima prestazione di Suzuka dopo la Ferrari ha dimostrato ancora una volta di essere la seconda forza in campo dopo la Red Bull.

Ennesima prestazione da urlo di Carlos Sainz che, sul gradino basso del podio, starà pensando al paradosso più incredibile della sua carriera. Mai così in forma ed al momento, per la prossima stagione, senza una macchina da guidare. Sarà sostituito da Hamilton, dopo una trattativa top secret che vedrà il 39enne di Stevenage e sette volte campione del mondo lasciare clamorosamente la Mercedes per il Cavallino Rampante.

Il portale spagnolo ‘Don Balon’ ha nelle scorse ore dato le ultimissime riguardo al futuro di Sainz. Ed in tal senso arrivano novità davvero rilevanti su quella che con ogni probabilità sarà la Scuderia pronta ad accogliere il talentuoso pilota spagnolo quando a fine 2024 il suo contratto con la Ferrari scadrà ufficialmente.

Il rendimento di Sainz non può non aver destato grandi interessi nel paddock, con diverse possibilità che stanno prendendo quota da settimane a questa parte. Ma c’è una pista in particolare che dalla Spagna parrebbe in pole position: un clamoroso smacco per la Scuderia di Maranello.

Addio Ferrari: ecco dove correrà Sainz

In attesa di tornare in pista Shanghai in Cina, Carlos Sainz sarebbe balzato in cima alle preferenze della Mercedes per la prossima stagione.

Il Team Principal della Scuderia di Brackley avrebbe posto il pilota di Madrid in cima alla sua personalissima lista per rimpiazzare Lewis Hamilton, che prenderà proprio il posto di Sainz a partire dal 2025. Un incastro perfetto che permetterebbe al talento spagnolo di rimanere, come pronosticato già dallo scorso febbraio, in un top team.

Certo, il rendimento delle ‘Frecce d’argento’ quest’anno pare non essere all’altezza e lo stesso Hamilton è finito al centro di aspre critiche per i risultati portati a casa fino a questo momento. Secondo alcune fonti vicino alla Mercedes pare che Sainz e Wolff, in trattativa da un po’, abbiano raggiunto un punto critico.

Interesse reciproco che sembra aumentare col passare delle settimane anche se l’annuncio ufficiale, per il momento, appare ancora lontano. Ma il manager austriaco sembra intenzionato a fare sul serio per Sainz, ritenuto il perfetto erede di Hamilton e per dare nuovo slancio al futuro progetto della Mercedes.

Una strategia a lungo termine quella che vuole portare avanti Wolff, affidando le chiavi del team a Sainz per riportare la Mercedes molto presto a lottare per il titolo.