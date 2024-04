Accusa choc: patto italiano contro Marquez

Arriva un’accusa choc che vede coinvolto Marc Marquez e una serie di piloti italiani. Il campione di Cervera rischia di non poter vincere il titolo

L’approccio alla nuova realtà in casa Ducati è stato senza dubbio positivo per il #93, che non ha mai nascosto le sue ambizioni in vista di questa stagione. Adesso però la rincorsa al nono titolo mondiale di MotoGP rischia di essere davvero in salita.

L’incidente che ha visto coinvolti Marc Marquez e Pecco Bagnaia a Portimao ha scatenato alcune feroci discussioni all’interno dell’universo Ducati. Avere all’interno della propria galassia, anche se in un team satellite, un campione ingombrante come il #93 non è di semplice gestione per gli uomini di Borgo Panigale. Il percorso di crescita che sta compiendo l’ex pilota della Honda è piuttosto rapido, visto che già si trova stabilmente tra i primi cinque. Continuando di questo passo riuscire a lottare per il titolo potrebbe non essere un’impresa proibitiva, anzi.

Il Team Gresini sta fornendo tutto il supporto possibile a Marc, nonostante abbia a disposizione la moto del 2023, meno performante della versione attuale. Bagnaia e Bastianini, così come Martin, partono da una base tecnica di maggiore livello ma non possono dormire sonni tranquilli. Quando il Cabroncito fiuta la preda c’è da stare sull’attenti. Il nono titolo, che gli permetterebbe di eguagliare Valentino Rossi, è una motivazione che può spingere lo spagnolo a superare ogni ostacolo.

MotoGP, la rincorsa di Marquez al titolo mondiale è tutta in salita: c’è un patto Ducati contro di lui

Un lupo nel pollaio lo ha definito Johan Zarco. Marc Marquez vede tante galline da azzannare attorno a lui e quasi non può resistere all’acquolina in bocca. A Portimao l’incidente con Bagnaia è stato derubricato a scontro di gara, ma c’è da scommettere che con il prosieguo della stagione ci saranno altri contatti. Quello che in Spagna non sta andando giù è il presunto trattamento che la Ducati potrebbe riservare al #93.

La stampa iberica prevede un “patto italiano” contro Marquez, che porterebbe Borgo Panigale a difendere con maggiore attenzione gli interessi dei due piloti azzurri del Team Factory. Bastianini e Bagnaia possono godere di un appoggio sostanziale per far rimanere il titolo mondiale all’interno dei confini del box ufficiale. Jorge Martin è l’altro osservatore interessato, ma rispetto a Marquez ha a disposizione la moto versione 2024. Insomma per l’ex centauro dell’HRC la strada sembra essere in salita e per avere la meglio sui rivali deve compiere un’autentica impresa.

Angelo Papi