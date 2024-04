Bologna, Thiago Motta polemico post-Monza: “Perdite di tempo continue”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, a Sky Sport, dopo lo 0-0 contro il Monza: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione. Riuscire a costruire tante occasioni contro un avversario bravo nelle ripartenze è un merito. Si sono difesi bene, molte volte hanno perso tempo e queste cose non mi piacciono. Ho la sensazione che si va indietro e non in avanti, il campionato italiano dovrebbe fare attenzione su queste cose e tutti devono ragionare affinché il prodotto possa offrire una qualità diversa altrimenti la gente non vede uno spettacolo. I tifosi sanno che meritavamo la vittoria, la palla non è entrata ma ci sono stati passi in avanti rispetto alla trasferta di Frosinone. Giocare in casa è sempre un vantaggio. Ora testa bassa e continuiamo. Sono dispiaciuto ma la gestione non mi è piaciuta. La colpa non è solo dell’arbitro. Giocatori per terra per situazioni ai limiti, questo tipo di situazioni penalizzano le squadre che producono gioco. La qualificazione in Champions è una ipotesi, intanto portiamo a casa il punto contro un buon avversario. Io penso alla Roma”.