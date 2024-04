Leclerc non riesce a farne a meno, la passione inaspettata del pilota

Charles Leclerc non pensa solo ai motori: il pilota della Ferrari è un grande appassionato di musica e non solo. La confessione fa discutere

L’inizio del mondiale di Formula 1 ha messo in evidenza, oltre al solito Max Verstappen, uno straordinario Carlos Sainz che con la sua Ferrari SF-24 ha conquistato due terzi posti e una splendida vittoria nel Gran Premio d’Australia. Ha invece parzialmente deluso le aspettative della vigilia il rendimento offerto finora da Charles Leclerc.

Finora il ventiseienne monegasco ha ottenuto quattro piazzamenti di rilievo in tutte e quattro le gare disputate finora (due volte quarto, una volta secondo e una terzo), risultati tutt’altro che disprezzabili ma inferiori a quelli del suo compagno di squadra. Il mondiale è appena iniziato e Leclerc ha tutto il tempo per rifarsi, ma dovrà guardarsi da un Sainz che non ha alcuna intenzione di recitare la parte del separato in casa fino al termine della stagione.

Nel frattempo in attesa di volare in Cina dove sul circuito di Shanghai si disputerà il quinto gran premio dell’anno, Leclerc ha approfittato di un po’ di tempo libero per assistere a qualche match del Masters 1000 di tennis di Monte-Carlo. E per l’occasione ha annunciato un’iniziativa davvero curiosa, destinata a far discutere tifosi e appassionati.

Com’è noto alla stragrande maggioranza dei fan di Leclerc, il pilota monegasco è un sincero e profondo appassionato di musica, tanto da aver inciso e realizzato alcuni brani nel recente passato. Ora però lo stesso ferrarista ha rivelato di coltivare un altro passatempo, se così si può definire.

Leclerc e la passione tenuta nascosta: i tifosi della Ferrari vanno in visibilio

Charles Leclerc ha rivelato di essere un accanito consumatore di gelati: “Se c’è una cosa che mi è sempre piaciuta, quella è il gelato – ha rivelato in un’intervista concessa a ‘Radio Deejay’ –. Ho dovuto fare un po’ di sacrifici e mangiarne di meno, perché da atleta devo mantenere la mia linea, ma ogni tanto me ne concedo uno”.

Dal ruolo di consumatore a quello di produttore, il passaggio è stato breve. produttore di gelati. Ed è stato proprio il pilota di Maranello a parlare di questa sua nuova esperienza imprenditoriale, sempre ai microfoni della celebre emittente radiofonica nel corso del programma ‘Deejay Chiama Italia’, condotto da Linus e Nicola Savino. Leclerc ha dunque lanciato un nuovo marchio, LEC, una nuova linea di gelato prodotta insieme a due colossi del settore, Federico Grom e Guido Martinetti, fondatori dell’ormai celebre catena di gelaterie.