Lutto nello sport, è morto un grandissimo campione

Lutto nel mondo dello sport: si è spento un grandissimo campione che aveva impressionato con grandi traguardi nella sua disciplina

Brutto colpo per il mondo dello sport: ci ha lasciati un grandissimo nella sua disciplina a soli 54 anni. Si tratta di una triste vicenda con la notizia che ha fatto il giro del globo in poco tempo, dimostrando ancora una volta la grandezza del campione scomparso. Era conosciuto quasi ovunque, grazie alla sua fama e alla sua forza.

Ci ha lasciati Akebono Taro, campione di sumo e famoso per le sue imprese nella propria disciplina. Era un vero gigante, alto 203 centimetri e con un peso di circa 235 kg. Era nato alla Hawaii, negli Stati Uniti, dove aveva mosso i suoi primi passi come atleta, salvo poi dirottare in Giappone, dove è diventato una leggenda ottenendo anche la nazionalità nipponica. Proprio il Giappone lo piange, essendosi ormai stabilito lì da qualche tempo. Akebono Taro è peraltro morto in quel di Tokyo.

Il decesso, all’età di soli 54 anni è avvenuto per insufficienza cardiaca: il suo cuore non ha più retto. A dire il vero già qualche anno fa era stato ricoverato per problemi del genere, in particolar modo nel 2017. Il triste annuncio è stato data dall’agenzia di stampa giapponese Kyodo e il decesso potrebbe risalire ai primi di aprile, nonostante sia stato comunicato solo nella settimana che sta per concludersi.

Il lottatore statunitense, che come detto era nato e cresciuto alla Hawaii, è stato il primo atleta di sumo non nativo giapponese a conquistare il ruolo di “grande campione”, diventando poi il primo “yokozuna” di origine americana nella storia della disciplina. Era stato scelto anche come testimonial all’apertura delle Olimpiadi invernali del 1998 in Giappone. Si era ritirata dal mondo del sumo con alcuni invidiabili record nel 2001 per darsi ad altri sport come il mondo del wrestling.

Ed è proprio per il wrestling che molti fan lo ricordano maggiormente. Nel 2005, infatti, prese parte all’annuale edizione di WrestleMania (la numero 21), lo show più importante della WWE. Quest’ultima è la federazione di wrestling più conosciuta al mondo. Affrontò Big Show, in un incontro di sumo durato pochi minuti che lo vide uscire vincitore. Un autentico scontro tra colossi. Qualche mese dopo prese parte ad un secondo match in WWE, questa volta in coppia con Big Show, sconfiggendo Carlito e Matt Morgan.