ATP Montecarlo, trionfa Tsitsipas in finale contro Ruud

A Montecarlo trionfa Stefanos Tsitsipas contro Casper Ruud e torna a vincere dove ormai è di casa. Terzo successo nel principato per l’ormai ex numero 12 al mondo che si sbarazza del norvegese in due set 6-1 6-4. Dopo la discussa semifinale con Sinner il greco entra in campo subito con ferocia e aggredisce Ruud in avvio tanto che il primo set si chiude in appena 35 minuti.

Il primo sussulto nel match arriva al terzo game, con il norvegese che regala tre palle break a Tsitsipas che si porta così sul 2-1, che diventa 3-1 dopo aver salvato 3 palle del controbreak e 4-1 con un altro break che annienta definitivamente il norvegese. Il set si conclude poi sul 6-1 con il terzo game strappato ancora sul servizio di Ruud.

Nel secondo set il numero 10 del ranking alza il livello e tiene testa al greco sciupando però 5 palle break nei primi game. Al 9° con Ruud in battuta va sotto 0-30, recupera due punti ma poi ne concede altrettanti a Tsitsipas che chiude il set 6-4 e si aggiudica così il 3° successo a Montecarlo, tornando in top 10.

“È stato difficile tornare a vincere grandi tornei. Non posso che ringraziare la mia famiglia, tutti quelli che mi sono stati vicino e, se c’è, anche un dio. Il terzo forse è il più bello di tutti perché c’è stato tanto lavoro dietro. Non ho mai mollato”, il commento del greco al termine del trionfo nel Principato, il terzo in carriera sulla terra rossa monegasca.