Colpo di scena Leclerc: annuncio sul ritiro

L’ultimo annuncio di Leclerc ha spiazzato i tifosi della Formula 1, non riescono a crederci: il pilota della Ferrari lascia tutti senza parole

In molti si sarebbero aspettati qualcosina in più da Charles Leclerc in questo primo scorcio di stagione: nonostante ciò, il numero 16 della Ferrari è andato spesso e volentieri nelle zone nobili di classifica.

Max Verstappen continua ad apparire imbattibile. O quasi. Il dominio del tre volte campione del mondo si è confermato su tre dei primi quattro GP del Mondiale da poco iniziato. E l’unico in grado di battere l’olandese è stato il compagno di Leclerc: quel Carlos Sainz che la Ferrari ha già scaricato in vista del prossimo anno.

Dal 2025 il talento monegasco farà coppia con Lewis Hamilton: una scelta, quella del Cavallino Rampante, per il presente più che per il futuro visti i quasi 40 anni del sette volte campione del mondo.

Ad ogni modo Leclerc vuole tornare a vincere e già dal GP della Cina la sua intenzione, come rivelato ai microfoni di ‘Sky Sport’, è quella di tentare di tutto pur di salire sul gradino più alto del podio. Una vittoria che manca da due anni, dal Gp d’Austria del 2022. Leclerc questo trend negativo vuole assolutamente cambiarlo a partire da Shanghai.

In questo lasso di tempo solo Sainz, Russell e Perez sono stati di mettersi davanti a Verstappen: un qualcosa di davvero incredibile per il pilota olandese. “Se ci sarà l’opportunità di vincere in Cina farò di tutto per non lasciarmela scappare”, ha detto il ‘Predestinato’ che è stato al centro di un annuncio davvero incredibile qualche ora fa.

Addio Leclerc: tifosi sotto shock

Dichiarazioni tutt’altro che banali e che riguarderebbero il ritiro dalla Formula 1 e il conseguente addio al mondo delle corse. I piloti, si sa, hanno le idee chiare sulla loro carriera. E Leclerc parlando della vicenda riguardante il futuro di uno dei suoi colleghi ha in un certo senso dato un indizio sul suo addio alla F1.

L’assist per il ferrarista è arrivato da Fernando Alonso, che dopo essere stato vicino a Red Bull e Mercedes ha alla fine deciso di rinnovare il suo contratto con l’Aston Martin, in scadenza il prossimo dicembre. Il pilota asturiano a luglio compirà 43 anni: nonostante l’avanzare dell’età, rimane uno dei piloti più veloci in pista. “Fernando è tra i più talentuosi in circolazione e merita – come alcuni piloti giovani – un posto in Formula 1. Ma serve, ovviamente, equilibrio”.

L’idea di proseguire la carriera come lo spagnolo e arrivare a correre a 43 anni ancora in Formula 1 non alletta minimamente Leclerc che ha lasciato tutti di stucco. “Molto probabilmente io non correrò in Formula 1 fino a 43 anni. La amo ma voglio provare altro, come correre a Le Mans”.

La decisione, dunque, è stata presa: ma ci vorrà ancora del tempo prima di vedere Leclerc lontano dalle piste della Formula 1.