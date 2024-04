È cambiato il primo: UFFICIALE Formula 1 ribaltata

Il mondiale di Formula 1 2024 sta per entrare nel vivo con la quinta gara, il Gran Premio della Cina in programma sul circuito di Shanghai. Intanto arriva il calendario ufficiale del prossimo anno

Tre vittorie di Max Verstappen e una di Carlos Sainz. Questi sono i primi verdetti del mondiale di Formula 1 iniziato quasi un mese e mezzo fa e che non fanno altro che confermare l’egemonia della Red Bull e la crescita costante della Ferrari. Ora il Circus delle quattro ruote si sposterà in Cina per disputare il quinto gran premio della stagione sul circuito di Shanghai.

Mentre piloti e scuderie sono concentrati quasi esclusivamente su una stagione che in fondo non è ancora entrata nel vivo, i vertici dell’automobilismo mondiale già lavorano al prossimo mondiale, quello più atteso da vent’anni a questa parte, quello che vedrà Lewis Hamilton gareggiare nel team di Maranello.

È infatti stato ufficializzato il calendario del campionato del mondo di Formula 1 del 2025, che rispetto a quello attuale prevede alcune novità di rilievo. Ad avere un’influenza decisiva sulla sua formulazione è stato come capita ormai da tempo il Ramadan, il mese di digiuno imposto dalla religione musulmana. E proprio per questo alcune gare hanno subito spostamenti significativi.

Nel 2025 non sono previsti gran premi anticipati al sabato come accaduto invece quest’anno. La novità di maggior rilievo riguarda il GP del Bahrain, che negli ultimi quattro anni ha aperto la stagione di Formula 1. Ebbene, il prossimo anno la gara in questione diventerà il quarto appuntamento mondiale. Questa decisione è stata presa per rispettare proprio il mese del digiuno che nel 2025 si svolgerà dal 28 febbraio al 29 marzo.

Formula 1, cambia il calendario: si inizia dall’Australia. Ecco dove si chiude

A dare il via al mondiale tornerà ad essere invece l’Australia: sul circuito di Melbourne, che ha visto il trionfo della Ferrari qualche settimana fa, si correrà domenica 16 marzo. Il GP australiano aveva aperto la stagione per quasi ventitré anni, esattamente dal 1996 al 2019. Una tradizione che gli organizzatori hanno dunque reintrodotto.

La seconda gara sarà invece quella di Shanghai in Cina, la settimana successiva all’Australia. Per ciò che riguarda la lunga stagione europea, la data d’inizio è domenica 18 maggio con l’attesissimo Gran Premio di Imola all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

L’ultima delle gare nel Vecchio Continente è fissata per domenica 7 settembre, il Gran Premio d’Italia a Monza. Il mondiale di Formula 1 2025 si chiuderà, come anche questo, il 7 dicembre nella suggestiva cornice di Abu Dhabi. Ci attende una stagione ancora una volta impegnativa e molto lunga.