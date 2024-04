Ferrari-Hamilton è già caos sull’esordio: è successo di tutto

Nuova situazione particolare per Lewis Hamilton e l’esordio in Ferrari: scoppia coincidenza particolare

Non vi sono dubbi sul fatto che lo scorso 1 febbraio rimarrà nella storia della Formula 1. Perché un cambiamento così importante nella griglia, in vista della prossima stagione, nessuno avrebbe potuto intuirlo.

Lewis Hamilton dal 2025 farà parte della Ferrari e, spalla a spalla con Charles Leclerc, proverà a riportare il mondiale piloti a Maranello dopo oltre 17 anni di attesa. Una strategia che molti hanno apprezzato, tanti altri invece hanno storto il naso. Dentro l’inglese che nel 2025 avrà 40 anni e rimpiazzerà il più giovane – e al momento decisamente più veloce – Carlos Sainz.

Per lo spagnolo, ad ora, non vi sono novità sul futuro anche se si parla insistentemente di Red Bull. Ad ogni modo l’entusiasmo e la voglia di rilanciarsi dopo alcune stagioni buie possono fare la differenza nell’umore della Scuderia di Maranello e in quello dello stesso Hamilton, deluso dallo sviluppo della vettura in Mercedes.

Max Verstappen, con la sua Red Bull praticamente perfetta, ha distrutto la concorrenza. Il sette volte campione del mondo ha deciso dunque di sposare il progetto pluriennale offertogli dal Team Principal Frederic Vasseur, tra i maggiori sponsor per l’approdo di Hamilton a Maranello. Nel mezzo, mesi di attesa che rendono ancora più impazienti i tifosi della ‘Rossa’.

Ma ad ogni modo la Ferrari sta già pianificando quello che accadrà tra meno di un anno, con l’esordio di Hamilton che sta però già facendo assai discutere.

Ferrari-Hamilton, svolta per l’esordio con la Rossa

Nelle scorse ore è stato ufficialmente presentato il calendario per la stagione 2025 di Formula 1: la prima gara del nuovo anno si svolgerà a Melbourne, in Australia, dove recentemente Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno confezionato una doppietta che nella Terra dei canguri mancava da ben vent’anni.

Ad ogni modo, il 16 marzo 2025 sarà il giorno dell’esordio di Hamilton in Ferrari, proprio in Australia. La cabala richiama ad una data non indifferente agli occhi del talento di Stevenage, ricordi dolci-amari per Lewis: perché in questa data solo in due occasioni si è svolto il GP di Melbourne con Hamilton sempre protagonista.

Nel 2008 il britannico vinse, alla guida della McLaren. La sua prima volta in Australia. Sei anni dopo però la situazione fu parecchio differente, alla seconda stagione in Mercedes. Nel 2014, a due giri dalla conclusione, si ruppe il motore della vettura dell’inglese che fu costretto a ritirarsi. A trionfare fu il compagno di suadra Nico Rosberg.

In ogni caso, in entrambe le stagioni, Hamilton chiuse vincendo il Mondiale: una speranza che in vista del 2025 i tifosi della Ferrari sperano possa finalmente avverarsi.